Il Festival di Sanremo ha un giro d'affari di 252 milioni di euro

AGI - L'analisi economica condotta da EY sul Festival di Sanremo 2026 evidenzia un impatto economico complessivo di 252,1 milioni di euro, rispetto ai 245 milioni dell'edizione precedente, con un valore aggiunto assimilabile al Pil pari a circa 96 milioni e l'attivazione di oltre 1.300 posti di lavoro. Secondo le stime di EY, complessivamente la 76ª edizione del Festival ha generato un impatto economico diretto di quasi 102 milioni di euro, sul valore della produzione, un impatto economico indiretto di circa 110 milioni e indotto di quasi 40 milioni di euro, per un totale di circa 252 milioni.
Lo studio precisa che i risultati non includono alcune componenti di spesa, tra cui quella degli spettatori da casa e i flussi turistici non direttamente associati all'acquisto di biglietti o abbonamenti.
Tre canali di impatto
La componente diretta è stimata in 101,9 milioni di euro, mentre gli effetti indiretti lungo le filiere economiche raggiungono 110,4 milioni. L'impatto indotto, legato alla maggiore domanda generata dai redditi attivati, è indicato in 39,8 milioni di euro. In termini di valore aggiunto, la ricaduta complessiva sull'economia nazionale si traduce in 95,9 milioni di euro.
Scomposizione per tipologia di spesa
Nella pubblicità e nelle sponsorizzazioni la voce economicamente più rilevante, con 175,6 milioni di euro di valore della produzione e 65,5 milioni di valore aggiunto. Le spese organizzative sono associate a 48,2 milioni di euro, mentre la componente riferita a spettatori e professionisti contribuisce per 28,3 milioni.
Piano occupazionale
La stessa componente pubblicitaria e degli sponsor è collegata a 803 unità FTE, a fronte delle 282 unità attribuite alle spese organizzative e delle 225 unità riconducibili ai flussi di spettatori e addetti ai lavori.
Il commento di Mario Rocco
Mario Rocco, Valuation, Modelling and Economics Leader, EY Italia, commenta: "La nostra analisi mostra come il Festival di Sanremo si confermi un importante attore della crescita economica regionale con interessanti ricadute per il Paese, anche in termini di immagine. Rispetto all'anno scorso, il valore dell'evento risulta lievemente superiore, attestandosi a 252 milioni di euro in linea con l'aumento della raccolta pubblicitaria, confermando l'importanza degli investimenti nell'industria musicale e negli eventi artistici di questa dimensione. Per l'edizione di quest'anno, inoltre, si stima una percentuale di posti occupati dagli spettatori pari al 90% del totale nelle cinque serate ed è di circa 500 euro la spesa giornaliera del singolo spettatore tenendo conto, tra gli altri, dei costi legati al trasporto, pernottamento, ristorazione e spese varie".
L'attività degli spettatori e dei professionisti presenti a Sanremo, infatti, contribuisce con un valore della produzione di 28 milioni e un valore aggiunto di circa 12 milioni, attivando 225 occupati. Le spese pubblicitarie e degli sponsor rese disponibili pubblicamente avranno un impatto economico complessivo di 176 circa milioni, con un valore aggiunto di oltre 65 milioni e l'attivazione di più di 800 posti di lavoro. Relativamente alle spese organizzative, il valore della produzione nel 2026 è stimato a circa 48 milioni di euro, mentre le spese pubblicitarie e degli sponsor hanno raggiunto i 70 milioni di euro.
Prospettive future
Mario Rocco, Valuation, Modelling and Economics Leader, EY Italia, commenta: "Guardando al futuro, le previsioni indicano che il Festival di Sanremo continuerà a essere un evento di grande rilevanza economica, con potenziali ulteriori incrementi negli investimenti e nell'impatto economico complessivo. La crescente attenzione degli sponsor e l'aumento della partecipazione del pubblico rappresentano indicatori positivi per le prossime edizioni".