Usa: il Pil cresce meno del previsto, pesa lo shutdown

AGI - La crescita economica degli Stati Uniti ha subito un rallentamento molto più marcato del previsto negli ultimi mesi del 2025, a causa dei disagi causati dallo shutdown governativo dello scorso anno e da una più moderata spesa dei consumatori, mentre l'inflazione è cresciuta oltre le attese. Secondo le stime diffuse dal Dipartimento del Commercio, che chiudono il primo anno del ritorno alla presidenza di Donald Trump, l'economia Usa è cresciuta a un tasso annuo dell'1,4% tra ottobre e dicembre, il dato più basso dal primo trimestre del 2025, dopo una crescita del 4,4% nel terzo trimestre e ben al di sotto delle previsioni del 3%. I fattori che hanno contribuito all'aumento del Pil reale sono stati gli incrementi della spesa dei consumatori e degli investimenti, in parte compensati dalla diminuzione della spesa pubblica e delle esportazioni.
Anche le importazioni hanno registrato un calo. Considerando l'intero 2025, l'economia ha registrato una crescita del 2,2%, inferiore al 2,8% del 2024, dovuta principalmente all'aumento della spesa dei consumatori e degli investimenti. Trump ha attribuito la responsabilità del rallentamento della crescita al lungo shutdown del governo dello scorso anno, puntando il dito contro i legislatori democratici. "Lo shutdown democratico è costato agli Stati Uniti almeno due punti di Pil - ha scritto poco prima della pubblicazione dei dati il presidente in un post su Truth Social, in un post cui è tornato ad attaccare la Federal Reserve, criticando il presidente uscente Jerome Powell e chiedendo "tassi di interesse più bassi".
Il Congressional Budget Office, un organismo apartitico, ha stimato che lo shutdown abbia sottratto 1,5 punti percentuali al Pil del quarto trimestre, a causa della riduzione dei servizi forniti dai dipendenti federali, del minore livello di spesa pubblica per beni e servizi e di una temporanea riduzione dei benefici del Supplemental Nutrition Assistance Program. Gli analisti prevedono in generale che qualsiasi impatto sulla crescita economica causato dallo shutdown record, durato da ottobre a metà novembre, sarà temporaneo. Il Dipartimento del Commercio ha sottolineato che la crescita più lenta del quarto trimestre "riflette il calo della spesa pubblica e delle esportazioni e il rallentamento della spesa dei consumatori". Ciò è stato parzialmente compensato da una ripresa degli investimenti.
Consumi e inflazione persistente
L'economia statunitense è cresciuta a un ritmo sostenuto negli ultimi mesi, trainata dai consumi, poiché le famiglie hanno continuato a spendere nonostante la pressione esercitata dall'inflazione persistente e da un mercato del lavoro più debole. Tuttavia, molti americani, in particolare quelli provenienti da famiglie a reddito medio-basso, sono diventati più attenti ai prezzi e si rivolgono sempre più spesso ai negozi all'ingrosso per contenere le spese.
L'andamento dell'inflazione Pce a dicembre
A dicembre l'inflazione è salita oltre le attese negli Usa. L'indice dei prezzi Pce core, che è l'indicatore preferito dalla Federal Reserve per misurare la crescita dei prezzi, è aumentato dello 0,4% rispetto al mese precedente. L'aumento ha superato le aspettative del mercato, che prevedeva un aumento più modesto dello 0,3%, riflettendo l'incremento più marcato dal mese di febbraio, in linea con l'avvertimento della Fed secondo cui il processo di disinflazione è più lento del previsto. Rispetto all'anno precedente, l'indice dei prezzi Pce core è aumentato del 3%, dal 2,8% di novembre, superando le aspettative del 2,9%.
L'indice dei prezzi Pce complessivo è salito dello 0,4% su base mensile a dicembre, dopo un aumento dello 0,2% a novembre, il più alto da febbraio e superiore alle aspettative di mercato dello 0,3%. I prezzi dei beni sono aumentati dello 0,4%, accelerando dallo 0,1% di novembre, mentre i prezzi dei servizi sono cresciuti più rapidamente dello 0,3%, rispetto allo 0,2% di novembre. I prezzi dei prodotti alimentari sono cresciuti dello 0,4% e il costo dei beni e dei servizi energetici è aumentato dello 0,2%, in calo rispetto all'aumento dell'1,7%. Su base annua, l'inflazione Pce complessiva ha registrato un'accelerazione dal 2,8% al 2,9%, superando le previsioni del 2,8%.