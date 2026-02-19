Addio agli scontrini cartacei per i pagamenti con il Pos

AGI - Nell'ambito delle semplificazioni fiscali si va verso il superamento graduale degli scontrini cartacei: il decreto Pnrr, approvato in CdM il 29 gennaio 2026, prevede che le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita, anche digitale, dalle banche e dagli intermediari finanziari possono essere utilizzate, in luogo delle ricevute di carta emesse dai Pos al pagamento con carta di credito, debito e prepagata.
La misura, entrata in vigore da inizio 2026, diventerà pienamente operativa dagli inizi di marzo quando sarà messo a disposizione nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate la possibilità di abbinamento digitale tra i terminali e i registratori di cassa.
La digitalizzazione delle ricevute Pos
Nel dettaglio l'articolo 8 del Decreto Pnrr "introduce la digitalizzazione delle ricevute Pos, eliminando l'obbligo di conservazione decennale dei documenti cartacei per i pagamenti elettronici. Questa misura semplifica la gestione contabile, consentendo l'uso dei tracciati digitali inviati da banche o istituti finanziari".
Detrazioni fiscali e scontrini
La modalità di pagamento con strumenti tracciabili è già indicata nei documenti commerciali, cioè negli scontrini, quindi basterà conservare questi per aver diritto alle detrazioni nel 730 (senza continuare a tenere anche quelli del Pos).