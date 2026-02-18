Zuckerberg testimone in tribunale, processo ai social

AGI - Il ceo di Meta, Mark Zuckerberg, salirà oggi sul banco dei testimoni in un processo considerato spartiacque, che potrebbe stabilire se i big dei social abbiano consapevolmente "agganciato" i minori alle loro piattaforme per profitto.
Il 41enne a capo di Meta, che possiede Facebook, Instagram e WhatsApp, è il testimone più atteso nel processo in corso in California che si concentra sui danni alla salute mentale dei giovani e sulla creazione di dipendenza da parte di piattaforme social come Facebook e Instagram. Il caso potrebbe creare un precedente legale sul tema per migliaia di cause intentate da famiglie americane contro le principali piattaforme di social media.
Per Zuckerberg è la prima volta in tribunale Sebbene Zuckerberg abbia già testimoniato davanti al Congresso Usa, questa è la prima volta che affronta direttamente una giuria in un tribunale per rispondere delle accuse sulla sicurezza dei minori sulle sue piattaforme. La controversa reputazione di Zuckerberg incombe sul procedimento fin dalla selezione della giuria, quando gli avvocati di Meta si sono impegnati per escludere i residenti della California ritenuti troppo ostili nei confronti del fondatore di Facebook. I 12 giurati di Los Angeles ascolteranno le testimonianze fino alla fine di marzo per decidere se YouTube, di proprietà di Google, e Instagram di Meta abbiano qualche responsabilità per i problemi di salute mentale di cui soffre Kaley G.M., una ventenne residente in California che utilizza assiduamente i social media fin dall'infanzia.
Il caso di Kaley G.M. e l'uso compulsivoKaley G.M. ha iniziato a usare YouTube a 6 anni, Instagram a 11, poi TikTok e Snapchat. Il processo determinerà se Google e Meta abbiano deliberatamente progettato le loro piattaforme per incoraggiare l'uso compulsivo tra i giovani, danneggiandone la salute mentale.
Precedente per migliaia di cause legaliIl caso, insieme a due processi simili in programma a Los Angeles quest'estate, mira a stabilire uno standard per la risoluzione di migliaia di cause legali che accusano i social media di alimentare un'epidemia di depressione, ansia, disturbi alimentari e suicidio tra i giovani. Il procedimento si concentra esclusivamente sulla progettazione delle app, sugli algoritmi e sulle funzionalità di personalizzazione, poiché la legge statunitense garantisce alle piattaforme un'immunità pressoché totale dalla responsabilità per i contenuti generati dagli utenti.