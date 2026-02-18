Decreto bollette, il Cdm approva.

AGI - Il Consiglio dei ministri ha approvato il Dl Bollette, che contiene misure per il contenimento del prezzo dell'energia a sostegno delle famiglie con redditi bassi e delle imprese.
Meloni, Priorità riduzione per famiglie e imprese
"Oggi il governo ha approvato un provvedimento molto significativo che tocca una delle priorità che ci eravamo dati fin dall'inizio: ridurre il peso delle bollette su famiglie e imprese. È un decreto che avrà un impatto rilevante, che garantirà benefici per le famiglie e le imprese nell'ordine di oltre 5 miliardi di euro". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video su X, al termine del Cdm che ha approvato il Dl bollette.
"Interveniamo ancora sul bonus sociale che in questi anni abbiamo di volta in volta potenziato, che oggi raggiunge 2 milioni e 700 mila famiglie vulnerabili. A loro viene garantito uno sconto ulteriore sulla bolletta elettrica di 115 euro l'anno che si aggiunge a quello di 200 euro che avevamo già previsto portando il sostegno totale a 315 euro". Lo dichiara la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video su X, al termine del Cdm che ha approvato il Dl Bollette.
"Inoltre abbiamo previsto - ha aggiunto - un riconoscimento in termini di visibilità alle aziende energetiche che decidono di ridurre la bolletta con uno sconto volontario di almeno 60 euro all'anno per le famiglie con un ISEE fino a 25 mila euro e che non accedono al bonus sociale".
"Introdotto il disaccoppiamento del prezzo dell'energia da quello del gas"
"Abbiamo costruito anche un meccanismo che introduce di fatto il disaccoppiamento del prezzo dell'energia elettrica da quello del gas. Costruiamo una piattaforma pubblica che consente alle aziende, anche a quelle più piccole, di aggregarsi per acquistare direttamente dai produttori l'energia di cui hanno bisogno, svincolandosi dal mercato attuale e quindi anche dalla speculazione. Questo consentirà, facendo leva sul mercato dei cosiddetti PPA, di abbassare il prezzo dell'energia anche grazie alla garanzia dello Stato attraverso il ruolo del GSE e di Sace". Cosi', in un video su X, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni illustra i contenuti del decreto bollette appena approvato dal Consiglio dei ministri.
La premier, Aumento dell'IRAP del 2% sulle aziende che producono
"Il secondo pilastro del decreto interessa invece il nostro tessuto produttivo. Come avevamo promesso ci siamo occupati di ridurre gli oneri generali di sistema, voce che grava in maniera molto significativa sul costo delle bollette. Sono molte le misure previste nel decreto, due le principali". Lo dichiara la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video su X, al termine del Cdm che ha approvato il Dl Bollette.
"La prima e' il taglio dei tempi di pagamento degli oneri di sistema - ha aggiunto - che le aziende energetiche sono tenute a versare allo Stato e la seconda e' l'aumento dell'IRAP del 2% sulle aziende che producono, distribuiscono e forniscono energia e prodotti energetici. Utilizziamo le risorse ricavate per abbattere gli oneri di sistema che gravano sulle bollette di oltre 4 milioni di imprese. Aiutiamo anche le aziende che consumano gas per le loro produzioni come ad esempio quelle della ceramica o del vetro con l'abbattimento degli oneri di trasporto e di altre componenti della tariffa".