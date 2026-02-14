Giorgetti al Villaggio olimpico di Predazzo: “Qui si vive e ci si prepara al meglio”
Il ministro dell’Economia ha visitato la Scuola Alpina della Guardia di Finanza di Predazzo, sede del Villaggio olimpico di Milano Cortina
AGI - Visita istituzionale del ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti alla Scuola Alpina della Guardia di Finanza di Predazzo, sede del Villaggio olimpico che ospita atleti e delegazioni impegnati nei Giochi di Milano Cortina 2026.

"È una grande soddisfazione - ha dichiarato Giorgetti - dopo aver affrontato tante difficoltà, poter dire oggi che qui si vive bene, ci si prepara al meglio e si mangia benissimo. Questa sarà una grande eredità per la Guardia di Finanza: la Scuola Alpina di Predazzo avrà tutto ciò che serve in termini di modernità e strutture per garantire l'addestramento dei prossimi cinquant'anni".

Gli accompagnatori e le autorità presenti

Ad accompagnare il ministro Giorgetti nel sopralluogo alla struttura c'erano il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, e il comandante della Scuola Alpina della Guardia di Finanza, generale Sergio Giovanni Lancerin.

Il ruolo del villaggio olimpico e l'eredità futura

Il Villaggio olimpico di Predazzo sta accogliendo 430 atleti provenienti da 65 nazioni nel corso delle Olimpiadi e 180 atleti di 23 nazioni durante le Paralimpiadi, confermandosi uno dei poli operativi cruciali dell'evento. La struttura, al termine della manifestazione sportiva, sarà destinata a rimanere patrimonio della Guardia di Finanza e del territorio, assicurando un'importante eredità infrastrutturale.

