Usa: 130mila nuovi posti di lavoro a gennaio, ma il taglio di tassi è ancora lontano

AGI - L'economia statunitense ha creato 130.000 posti di lavoro a gennaio, superando le aspettative del mercato, segno di un miglioramento del mercato del lavoro americano dopo una serie di dati negativi. Il dato pubblicato dal Bureau of Labor Statistics è quasi il doppio dei 68.000 previsti dagli economisti e quasi il triplo dei 48.000 rivisti al ribasso aggiunti il mese precedente. I rendimenti dei titoli del Tesoro USA sono quindi aumentati, poiché gli investitori hanno ridimensionato le aspettative di tagli dei tassi di interesse quest'anno. Il rendimento a due anni, particolarmente sensibile alla politica monetaria, è salito di 0,08 punti percentuali al 3,55%, il livello più alto in una settimana. Gli operatori, che avevano scommesso su due o tre riduzioni dei tassi entro dicembre di quest'anno, hanno ridotto le aspettative di tagli, con solo due ora scontati. Wall Street viaggia mista, con il mercato diviso tra l'affievolirsi delle speranze di un allentamento monetario e l'apprezzamento per la tenuta dell'economia.
Nelle scorse settimane, i dati suggerivano che invece la situazione fosse destinata a peggiorare ulteriormente, con un aumento dei licenziamenti e un calo delle offerte di lavoro. Ora invece viene rafforzata la tesi del presidente uscente della Federal Reserve Jay Powell, il quale aveva sottolineato come il mercato del lavoro mostrasse "segni di stabilizzazione".
Il commento di Donald Trump
"Ottimi dati, molto superiori alle previsioni", così il presidente Donald Trump ha commentato questi dati invitando la Federal Reserve ad abbassare i tassi di interesse. "Gli Stati Uniti d'America dovrebbero pagare molto meno sui propri prestiti. Siamo di nuovo il Paese più forte del mondo e dovremmo quindi pagare il tasso di interesse più basso in assoluto".
Revisioni dei dati e crescita settoriale
Oltre ai dati mensili, l'Ufficio federale ha pubblicato le revisioni definitive dei dati per il periodo da aprile 2024 a marzo 2025. Tali dati hanno visto una revisione al ribasso dei conteggi iniziali per un totale di 898.000 su base destagionalizzata. Si tratta di un dato leggermente inferiore rispetto alla stima iniziale di 911.000 dello scorso settembre, ma in linea con le aspettative di Wall Street. Come spesso accade per il mercato del lavoro statunitense, il settore sanitario ha guidato la crescita dell'occupazione a dicembre, con 82.000 nuovi posti di lavoro. Anche l'assistenza sociale ha registrato un aumento di 42.000 unità, con queste due categorie responsabili di quasi tutta la creazione netta di posti di lavoro. Il settore edile ha registrato un aumento di 33.000 unità dopo un anno in cui il settore aveva registrato un aumento minimo. I posti di lavoro nel governo federale sono diminuiti di 34.000 unità, poiché alcuni dei licenziati lo scorso anno a seguito dei tagli del Dipartimento per l'efficienza governativa, ma che avevano accettato dimissioni differite, sono stati eliminati dal conteggio dei salari. Le attività finanziarie hanno registrato un calo di 22.000 unità.
Il commento dell'economista Heather Long
"È stato un boom occupazionale a gennaio", ha affermato a CNBC Heather Long, capo economista della Navy Federal Credit Union. "L'aumento sorprendentemente forte dell'occupazione a gennaio è stato determinato principalmente dal settore sanitario e dall'assistenza sociale. Ma è sufficiente per stabilizzare il mercato del lavoro e far scendere leggermente il tasso di disoccupazione. Si tratta ancora di un mercato del lavoro in gran parte congelato, ma si sta stabilizzando. È un segnale incoraggiante per iniziare l'anno, soprattutto dopo la recessione delle assunzioni del 2025".