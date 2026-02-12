Quali sono le 9 strade più belle d’Europa e quanto costa viverci

AGI - Cool ma con storia, classiche ma modaiole, eleganti ma inclusive: la rivista Time Out proclama le 9 strade più belle d’Europa, e tra queste c’è anche un’italiana: via Panisperna a Roma. Ma quanto costa vivere in un indirizzo iconico? Ovviamente dipende dalla città: si va dai più economici 2.500 €/mq in Odos Olympou a Salonicco, fino a sfiorare i 12.000 €/mq in Rue des Gravilliers a Parigi. Ecco il range esatto, strada per strada, calcolato da Abitare Co., società di intermediazione e servizi immobiliari specializzata sulle nuove residenze.
Il podio
A guidare la fascia alta, dunque, è Parigi: in Rue des Gravilliers, nel cuore del terzo arrondissement e della Rive Droite, a due passi dal Marais e punti iconici come il Marché des Enfants Rouges. I valori si attestano intorno ai 12.000 €/mq con dei massimi che possono raggiungere i 16.700 €/mq per immobili ristrutturati o di nuova costruzione. Si tratta di prezzi coerenti con una domanda residenziale e d’investimento molto sostenuta nella zona Marais/Arts et Métiers.
Segue Madrid, dove nel centro della “almendra central”, Calle del Barquillo, caratterizzata da un’offerta che la rende perfetta per chi vuole stare in una zona centrale senza rinunciare ad attività culturali, registra un prezzo medio di circa 8.900 €/mq, con picchi di 10.600 €/mq per soluzioni di pregio o per appartamenti nuovi.
Al terzo posto Londra: sulla celebre Blackstock Road, tra Finsbury Park e Highbury, amata per il suo quartiere vivace, caratterizzato da appartamenti storici, pub e negozi, il prezzo medio è di circa 7.800 €/mq, con picchi che possono raggiungere i 15.500 €/mq.
Roma, Berlino e Porto: il valore del contesto
Seguono Roma, Berlino e Porto dove il valore immobiliare non è solo una questione di metri quadri, ma anche di contesto. Il fascino architettonico, la qualità degli spazi urbani e la vita di quartiere fanno la differenza e sostengono la domanda, arrivando a picchi che superano i 9.000 €/mq.
In particolare, a Roma, nel Rione Monti, Via Panisperna conferma l’appeal del centro storico: i valori si collocano mediamente sui 7.100 €/mq, con punte fino a 9.600 €/mq per le soluzioni meglio posizionate o con caratteristiche di pregio.
Segue Berlino dove aumenta l’interesse per Maybachufer, lungo il Landwehrkanal, un micro-quartiere in fase di crescita molto richiesto da giovani professionisti e creativi. Qui i prezzi si aggirano intorno ai 6.600 €/mq per appartamenti in buone condizioni, fino a un massimo di oltre 8.000 €/mq per le nuove abitazioni.
A Porto, invece, gli appartamenti siti nella centralissima e molto richiesta Rua do Bonjardim si attestano intorno ai 5.000 €/mq, con immobili top che possono superare i 7.800 €/mq.
Le opzioni più accessibili: Bruxelles, Salonicco e Margate
Chiudono la classifica Bruxelles, dove nella zona Dansaert/Sainte-Catherine, l’amatissima Rue de Flandre registra un prezzo medio al mq di 4.000 €/mq: un prezzo che riflette la solidità della domanda in uno dei distretti più dinamici della città.
Per chi cerca invece l’ingresso più accessibile tra le strade ad oggi più richieste d’Europa ma lontane dal caos metropolitano, Northdown Road nella città inglese di Margate si conferma tra le opzioni più contenute: tra le gallerie d’arte, negozi vintage, caffetterie creative e piccole gemme, qui i prezzi al metro quadro oscillano tra i 1.500 e 2.000 €/mq per gli appartamenti, mentre per le case indipendenti più belle il riferimento è nell’ordine dei 500 mila euro.
Infine, Salonicco, dove la sua celebre Odos Olympou registra valori tra 2.450 e 3.600 €/mq, in linea o leggermente sopra la media cittadina grazie alla posizione centrale e molto servita.