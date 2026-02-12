La Cina cerca la sua via della Seta nell'Artico

AGI - Propulsione nucleare, capace di spaccare uno spessore di ghiaccio fino a due metri e mezzo, l'ultima nave rompighiaccio artica della Cina è un potente simbolo delle ambizioni di Pechino nell'estremo nord, dove le tensioni sono aumentate a causa dei tentativi del presidente americano Donald Trump di rivendicare il controllo della Groenlandia. Gli dedica un lungo articolo il Financial Times.
Nave cargo "multiruolo"
L'istituto di ricerca statale cinese 708, che ha progettato la nave, afferma che sarà una nave cargo "multiruolo" e per il turismo polare e dovrebbe diventare il prototipo delle prossime realizzazioni. Mentre la Cina descrive i suoi interessi nella regione in termini di commercio e ricerca, pochi analisti dubitano del duplice intento civile-militare del programma artico di Pechino, dalla creazione di basi di ricerca alla cooperazione nel settore petrolifero e del gas, fino ai pattugliamenti militari congiunti con la Russia vicino all'Alaska.
Il programma cinese di costruzione di rompighiaccio ha alimentato l'allarme occidentale per le avanzate cinesi e russe nell'Artico, che Trump ha utilizzato per giustificare l'acquisizione americana della Groenlandia. "La Cina considera l'Artico una nuova frontiera fondamentale per la sua competizione geopolitica e geostrategica con gli Stati Uniti e con l'Occidente in generale", ha affermato Helena Legarda, responsabile del programma per le relazioni estere di Merics.
"Pechino vuole espandere la sua influenza, la sua presenza e il suo accesso all'Artico". Sono ambizioni che hanno accresciuto le preoccupazioni di esperti e decisori politici negli Stati Uniti e in altre capitali occidentali, che prevedono una corsa all'accesso per assicurarsi rotte di navigazione più veloci ed economiche e ricche risorse naturali con lo scioglimento delle calotte polari.
Tante risorse
L'Artico offre innumerevoli possibilità che vanno dalla guerra spaziale e satellitare al posizionamento strategico di sottomarini nucleari, aumentando il rischio che le tensioni si trasformino in scontri nella corsa al controllo del territorio emergente. Il cantiere navale che ha costruito la prima nave rompighiaccio cinese ha consegnato anche la Fujian, la terza portaerei cinese ma la più avanzata e, sulla carta, in grado di confrontarsi con la Gerald Ford americana, entrata in servizio alla fine dello scorso anno con alcune delle tecnologie militari piu' avanzate del Paese. Il cantiere e' gestito dal colosso statale China State Shipbuilding Corp.
La Cina nutre ambizioni nell'Artico da decenni
Ma la sua attività ha rapidamente accelerato negli ultimi anni, in linea con la sua crescente influenza economica e geopolitica.Pechino ha acquistato la sua prima nave rompighiaccio, la Xue Long (Drago di Neve), dall'Ucraina nel 1993, prima di iniziare a sviluppare una propria flotta nazionale. Nel 2004, ha aperto la sua prima stazione di ricerca artica permanente nell'arcipelago norvegese delle Svalbard, seguita da un'altra in Islanda nel 2018.
Lo stesso anno, Pechino ha presentato la sua politica artica, che prevede "una 'Via della Seta Polare' attraverso lo sviluppo delle rotte marittime artiche". La politica ha promosso la ricerca e le "rilevazioni idrografiche" della Cina nella regione, che, secondo la Cina, mirano a migliorare "la sicurezza e le capacità logistiche nell'Artico". I rompighiaccio sono fondamentali per proiettare la propria potenza nelle regioni polari, consentendo ai paesi di penetrare in territori spesso ghiacciati e mantenere una presenza.
Gli sforzi degli Stati Uniti
L'amministrazione Trump ha stanziato 9 miliardi di dollari per rompighiaccio e infrastrutture nell'Artico e nell'Antartico per "garantire l'accesso, la sicurezza e la leadership degli Stati Uniti nelle regioni polari", ha dichiarato il Dipartimento della Difesa a dicembre.La Cina si è definita uno "stato quasi artico" nel suo documento programmatico del 2018, suscitando un duro rimprovero da parte dell'allora Segretario di Stato Mike Pompeo. "Esistono solo stati artici e stati non artici", ha affermato Pompeo. "Non esiste una terza categoria, e affermare il contrario non dà alla Cina alcun diritto".
Fino a pochi anni fa, ha affermato Legarda di Merics, l'Europa era il partner preferito della Cina nell'Artico. Ma dopo che l'Europa ha iniziato a "de-rischiare" Cina e Russia a seguito della pandemia di Covid-19 e dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte di Mosca nel 2022, Pechino si è avvicinata al suo vicino settentrionale.
Le principali rotte marittime dall'Europa alla Cina attraversano territori controllati dalla NATO, tra cui Canada e Groenlandia. Negli ultimi anni la Cina si è particolarmente interessata a una rotta marittima del Nord che attraversi le acque russe. Le rotte artiche "possono ridurre le distanze di viaggio dal 30 al 40% rispetto alla tradizionale rotta del Canale di Suez", ha dichiarato Yu Yun, ricercatore del 708 Research Institute, al quotidiano statale China Daily.
La Cina ha riferito che a settembre una nave portacontainer chiamata Istanbul Bridge è salpata da Ningbo, nella provincia orientale dello Zhejiang, attraverso la rotta artica del Mare del Nord fino al porto britannico di Felixstowe. Ha affermato che il viaggio ha segnato "l'apertura ufficiale della prima rotta marittima espressa artica al mondo per container tra Cina ed Europa", una rotta soprannominata "Cina-Europa Arctic Express".