Confermati gli scioperi degli aerei. Salvini: 'Sindacati anti-italiani'

AGI - Le sigle sindacali confermano gli scioperi del trasporto aereo indetti per il 16 febbraio e il 7 marzo nonostante la Commissione di Garanzia sugli scioperi abbia segnalato al Mit le possibili criticità nel trasporto vista la sovrapposizione delle due date con i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano-Cortina 2026.
Lettera al Garante
Le sigle Filt Cgil Fit Cil Uiltrasporti Ugl Ta, Anpac e Anp in una lettera al Garante sottolineano come "esercitano da sempre il proprio ruolo con un alto senso di responsabilità verso i lavoratori e il Paese, approccio che ci impedisce, in quest'occasione, di raccogliere l'appello rivolto". Gli scioperi, ricordano le sigle sindacali, sono stati "proclamati da tempo, così come da tempo era nota la programmazione dei Giochi Olimpici" a sostegno delle vertenze "per il rinnovo del CCNL e di contratti aziendali di lavoro scaduti da molti mesi, ed in presenza di trattative infruttuose con aziende sorde alle legittime istanze rappresentate" rendendo "impossibile la cancellazione o il differimento delle azioni sindacali legittimamente proclamate".
Salvini: "Sindacati anti-italiani, assurdo con i Giochi"
"I sindacati che ignorano le richieste del Garante e le proposte di mediazione del Ministero si dimostrano irresponsabili e anti-italiani. Mentre il Mondo guarda a Milano Cortina 2026 con interesse e ammirazione, pensare di bloccare il traffico aereo è assurdo. Si tratta di un affronto non solo ai cittadini ma anche agli atleti olimpici e paralimpici. Sapremo rispondere con forza, pretendendo il rispetto della legge e dell'Italia", afferma il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e i Trasporti Matteo Salvini.