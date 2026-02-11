Il Garante, no allo sciopero trasporto aereo durante i Giochi

AGI - La Commissione di Garanzia sugli scioperi ha segnalato al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti il concreto pericolo di pregiudizio alla libertà di circolazione in occasione delle mobilitazioni nel trasporto aereo proclamate per il 16 febbraio e il 7 marzo.
Il Garante, no allo sciopero del trasporto aereo durante i Giochi
Tali date, si legge nella delibera adottata nelal seduta di ieri, sono state ritenute critiche dall’Autorità a causa della sovrapposizione con i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano-Cortina 2026.
Per garantire un equo bilanciamento tra l'esercizio del diritto di sciopero e il regolare svolgimento della manifestazione olimpica, la Commissione ha proposto di riposizionare le astensioni collettive nell'intervallo temporale tra il 24 febbraio e il 4 marzo, non interessato dal calendario delle competizioni.
Salvini, pronto a fermare gli scioperi durante i Giochi
Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, condivide quanto sostenuto dalla Commissione di Garanzia a proposito degli scioperi aerei durante Milano Cortina 2026, compresi i Giochi Paralimpici. Salvini, pertanto, "è pronto a formalizzare la richiesta di rinvio ai sindacati, con disponibilità a successiva convocazione al Ministero". Così una nota del Mit.
Febbraio, un mese nero per i trasporti
La presa di posizione del Garante e del ministeri dei trasporti cade in un mese, quello di febbraio, che rischia di vestire la maglia nera sui trasporti, con una nuova ondata di scioperi che coinvolge i lavoratori del settore, da bus e metro passando per treni e aerei fino ai marittimi. Con il 6 febbraio ormai alle spalle, a livello nazionale i due giorni più a rischio caos e disagi sono il 16 per chi viaggia in aereo e il 28 febbraio per i treni.
Sciopero treni a fine mese: stop nazionale FS
A fine mese i maggiori disagi sono per chi prende il treno. Ferrovie dello Stato ferma a partire dalle 21 di venerdì 27 febbraio fino alle 20,59 di sabato 28 febbraio per uno sciopero nazionale del personale di macchina e di bordo, con possibili disagi su regionali, Frecce e Intercity. Nella giornata di sabato le fasce di garanzia potrebbero subire variazioni o non essere garantite.
Altri scioperi previsti fino a fine mese
Altri scioperi riguardano oggi 11 febbraio il Comune di Como, i cui dipendenti incrociano le braccia per 24 ore. Due giorni dopo, il 13 febbraio, possibili disagi per il trasporto pubblico locale a Bolzano e a Termoli per le 24 ore, mentre il 24 febbraio a rischio i mezzi urbani di Udine dalle 15 alle 24.