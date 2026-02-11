Rinnovabili, la crescita di eolico e solare frena nel 2025

AGI - L'aumento del numero di progetti solari ed eolici pianificati o in costruzione in tutto il mondo ha subito un rallentamento lo scorso anno. Lo rileva uno studio, mettendo in dubbio la capacità dei Paesi di raggiungere l'obiettivo di triplicare la propria capacità di energia rinnovabile entro il 2030. Secondo il Global Energy Monitor (Gem), gli annunci e l'avvio di nuovi progetti eolici e solari sono aumentati solo dell'11% nel 2025, rispetto al 22% dell'anno precedente.
"Gli sviluppatori di parchi eolici hanno dovuto affrontare ostacoli politici e una serie di battute d'arresto nelle aste eoliche nei paesi ricchi", ha spiegato Diren Kocakusak, ricercatore del Gem. Negli Stati Uniti, ad esempio, il presidente Donald Trump ha bloccato i progetti eolici e non ha nascosto la sua avversione per le energie rinnovabili, ha osservato Kocakusak, anche se il rallentamento globale non può essere attribuito a un singolo paese.
Lo studio del Gem rivela inoltre che solo una piccola parte della crescita dell'eolico e del solare proviene dai paesi del G7. Il suo "centro di gravità" si sta ora "chiaramente spostando verso le economie emergenti e in via di sviluppo". La Cina, ad esempio, ha rappresentato circa un terzo della crescita globale della capacità di energia solare ed eolica nel 2025, con 1,5 terawatt.
Questa cifra è superiore alla crescita complessiva dei sei paesi che la seguono in classifica. Questa crescita, nella sua forma attuale, rimane insufficiente a soddisfare gli obiettivi dichiarati per il 2030. Decine di paesi hanno concordato nel 2023 di triplicare la propria capacità di energia rinnovabile entro la fine del decennio per mitigare il cambiamento climatico. Secondo il Gem, quasi il 40% dei progetti pianificati inizia in ritardo, è sospeso o abbandonato.
Il potenziale non sfruttato e le sfide future
"Lo slancio sembra rallentare, ma ciò non è dovuto a una mancanza di potenziale", ha dichiarato Kocakusak, secondo cui c'è ancora "abbastanza tempo" perché i paesi aumentino la loro capacità, e che i progetti solari non ancora annunciati potrebbero essere completati prima del 2030. Sono stati annunciati oltre 3,5 terawatt di progetti eolici e solari senza una data di inizio confermata e potrebbero contribuire al raggiungimento dell'obiettivo del 2030 se attivati con sufficiente rapidità. Alcuni Stati stanno ancora cercando di incrementare la propria produzione di energia rinnovabile. Il Giappone, ad esempio, sta cercando di rivedere le sue linee guida per le aste di energia eolica, e la Gran Bretagna sta incoraggiando gli investimenti nel settore. Tuttavia, queste politiche sono accompagnate da "sviluppi deludenti", lamenta Kocakusak, citando notizie secondo cui la Germania potrebbe limitare la priorità data alle rinnovabili sulla sua rete. "Il raggiungimento o meno dell'obiettivo del 2030 dipenderà dal livello di impegno e attuazione da parte di Paesi e produttori", ha affermato.