Istat, 100 anni di dati. Il lungo cammino dell'istruzione

AGI - "Nel 1861, al momento dell'Unità d'Italia, tre persone su quattro di almeno 6 anni non avrebbero potuto capire questo testo perché non sapevano leggere. Oggi gli analfabeti sono meno dello 0,5%, ma per eradicare l'analfabetismo c'è voluto più di un secolo". Inizia così la prima delle 16 'Storie di dati' che l'Istat diffonderà nel corso dei prossimi sei mesi come parte delle iniziative per i 100 anni dalla fondazione dell'istituto.
Con una conferenza stampa dedicata all'evento, il presidente Istat Francesco Maria Chelli ha dato l'avvio all'anno del Centenario illustrando le numerose attività programmate dall'Istituto per le celebrazioni, che si apriranno ufficialmente il 21 maggio con la presentazione del Rapporto annuale 2026 nell'Aula dei Gruppi Parlamentari, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
Nei primi decenni post-unitari - illustra il dossier Istat - l'analfabetismo in Italia era più diffuso che negli altri maggiori paesi europei: nel 1871, la quota di analfabeti (il 68,8%) era analoga alla Spagna ma molto maggiore rispetto alla Francia (41%), al Regno Unito (circa un quarto degli adulti), e ai paesi della Confederazione germanica e dell'Impero austriaco (tra il 15 e il 20%), dove l'istruzione pubblica era stata introdotta già a cavallo del 1770. Sottostanti il dato aggregato, vi erano forti differenze territoriali nell'accesso all'istruzione: considerando gli adolescenti tra i 12 e i 19 anni, in Piemonte gli analfabeti erano il 23,3%, in discesa dal 39,7% del 1861, mentre in tutte le regioni del Mezzogiorno a eccezione della Campania l'incidenza rimaneva superiore all'80%. A queste differenze si accompagnava una rilevante disparità di genere: nell'insieme del Regno sapeva leggere e scrivere circa il 40% degli uomini adulti, ma meno di un quarto delle donne.
L'evoluzione dell'istruzione primaria
Nei decenni successivi i progressi sono stati graduali, e diseguali tra Nord e Sud e tra città e campagne, anche perché fino all'inizio del Novecento l'obbligo di erogare l'istruzione primaria era in capo ai Comuni, che in molti casi non disponevano delle risorse necessarie. La partecipazione piena all'istruzione elementare è stata raggiunta alla fine della Prima guerra mondiale, ma cent'anni fa - nel 1926 - non sapeva leggere e scrivere circa un quarto della popolazione di almeno 6 anni e il 13,5% degli sposi, in prevalenza giovani e quindi più istruiti, non poté sottoscrivere l'atto di matrimonio perché analfabeta: questo fenomeno è scomparso solo a metà degli anni Sessanta del secolo scorso.
L'alfabetizzazione degli adulti e le scuole popolari
All'alfabetizzazione degli adulti si è cercato di provvedere in diversi modi: dai corsi per i militari di leva (che contribuiscono a spiegare il differenziale di genere nel periodo prebellico), all'istituzione delle scuole serali e, nel Secondo dopoguerra, con le scuole popolari: i corsi di queste ultime, che realizzavano anche attività di formazione, nei venticinque anni tra il 1947-48 e il 1971-72 furono frequentati da 7,7 milioni di persone, tra cui quasi 2,9 milioni di adulti analfabeti, con una presenza di donne all'incirca paritaria dalla metà degli anni Cinquanta. Merita inoltre di essere ricordato il primo esempio di insegnamento a distanza in forma radiotelevisiva realizzato dalla Rai: la trasmissione "Non è mai troppo tardi", tra il 1960 e il 1968.
La crescita dell'istruzione superiore
I progressi nell'istruzione superiore sono stati più tardivi, ma anche più rapidi. Nel 1951, il 90% della popolazione di 6 anni e oltre disponeva al più della licenza elementare: il 5,9% aveva la licenza media, il 3,3% un diploma e appena l'1% un titolo universitario. Oggi, oltre metà dispone almeno di un diploma secondario superiore e quasi il 17% di un titolo terziario. Cent'anni fa, nel 1926, si laureavano meno di 8.000 persone l'anno; a distanza di 50 anni, nel 1976 erano circa 72.000, divenuti 171.000 nel 2001 e - in seguito all'introduzione delle lauree di primo livello - oltre 400.000 del 2024; la quota femminile era del 15% nel 1926 e circa il 30% negli anni Cinquanta, ma ha superato stabilmente quella maschile a partire dal 1991.
I giovani nel confronto europeo
Nel 2024, il 31,6% dei 25-34enni ha conseguito un titolo universitario (il 38,5% tra le donne) e solo il 19,3% ha al più la licenza media. Tuttavia, nel confronto europeo l'Italia resta tra i paesi con l'incidenza maggiore di giovani poco istruiti (in forte calo rispetto al 2004) e, complice la scarsa diffusione delle qualifiche post-diploma, è penultima per i titoli terziari. Sul territorio l'incidenza dei laureati supera il 35% (e il 45% tra le donne) in diverse regioni del Centro-Nord, ma è inferiore al 25% in Puglia e Sicilia. L'orientamento degli studi terziari si è evoluto considerevolmente negli ultimi 100 anni, per l'ampliamento nell'offerta formativa associato alla diversificazione della domanda di professionalità e, più di recente, per gli effetti dell'introduzione delle lauree brevi: in quota, sono diminuite le lauree con orientamento tecnico-scientifico e ancora di più quelle in giurisprudenza, scese da più di un quinto al 6% del totale, a beneficio dei gruppi economico-statistico, politico-sociale e delle scienze umane. Vi sono, tuttavia, forti differenze per genere, che si riflettono sulle opportunità di occupazione e reddito: i laureati con indirizzo tecnico-scientifico sono circa la metà del totale tra i maschi e poco più del 30% tra le femmine (fino a un rapporto di 3 a 1 per ingegneria e architettura). Le donne sono meno rappresentate anche nelle discipline economico-statistiche e, di converso, nel 2024 in quasi la metà dei casi hanno conseguito titoli universitari in scienze umane e sociali (esclusa l'economia), una proporzione doppia rispetto agli uomini.