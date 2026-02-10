Euro digitale, sì dell’Europarlamento: spinta alla sovranità UE

AGI - Il Parlamento Europeo sostiene il progetto dell'euro digitale: la seduta Plenaria ha approvato a larga maggioranza due mozioni che spingono l'adozione della nuova valuta sottolineando come favorisca la "sovranità monetaria" Ue. Un dettaglio non secondario, specialmente in un frangente di forti tensioni geopolitiche.
Entrambi i testi, iniziativa dell'eurodeputato M5s Pasquale Tridico e sostenuti da altri 48 eletti, sono passati con un consenso elevato, anche da parte di una ampia fetta dei Popolari, che finora erano rimasti più cauti sull'iniziativa. Un voto che appare dunque come un segnale forte per proseguire con l'iniziativa.
Digitalizzazione dei pagamenti e inclusione
Uno dei due emendamenti ricorda che la crescente digitalizzazione dei pagamenti, "se lasciata esclusivamente ad attori privati e di paesi terzi, rischia di creare nuove forme di esclusione" per gli utenti ed esercenti. L'euro digitale online e offline, evidenziano le mozioni, dovrebbe "contribuire a salvaguardare l'accesso universale ai pagamenti".
Tempistiche per l'emissione
A ottobre 2025 la Banca centrale europea ha varato un nuovo passo in avanti sullo sviluppo dell'euro digitale. L'obiettivo, qualora la regolamentazione venisse completata come da programma e l'intero Eurosistema fosse pronto, è quello di arrivare a una prima emissione nel corso del 2029.
Prossimi passaggi e regolamentazione
I prossimi passaggi prevedono il via libera al testo di regolamentazione dell'euro digitale da parte della Commissione Econ ad inizio maggio, mentre l'ok della Plenaria potrebbe arrivare a fine mese. Successivamente è previsto il dialogo tra Parlamento, Commissione Ue e Consiglio per trovare una mediazione e arrivare al via libera definitivo. Gli istituti di credito avranno due anni di tempo, a partire da quando sarà stilato il regolamento, per potersi preparare ad adottare l'euro digitale. Indipendentemente dalla fase di regolamentazione, è previsto che il progetto pilota parta dal 2027.
Come funzionerà l'euro digitale
Ma come funzionerebbe la nuova valuta? Ritirando ad esempio 100 euro da un Bancomat, l'importo invece di essere erogato in contanti verrà convertito in euro digitali. Dopo aver creato un wallet in euro digitali presso la propria banca, o tramite un ufficio pubblico designato, ad esempio le Poste, gli utenti potranno caricare un importo mediante un conto bancario collegato oppure depositando contante. A questo punto l'utente potrà iniziare a pagare con gli euro digitali dal loro portafogli immateriale. Verrebbero dunque garantiti pagamenti in euro digitali - in negozi fisici, online, tra privati - sicuri e istantanei.
Limite di detenzione e stabilità finanziaria
L'ipotesi di lavoro della BCE attualmente sarebbe quella di stabilire un massimo di 3mila euro in euro digitali che ogni persona fisica o giuridica potrebbe detenere nel proprio wallet digitale, in modo da evitare un eccessivo deflusso di depositi dalle banche, che potrebbe compromettere la stabilità finanziaria.
Affidabilità e sicurezza della valuta digitale
La valuta digitale è stata pensata per garantire ai pagamenti affidabilità e sicurezza, viste anche le insidie che presenta il mercato delle valute elettroniche non regolamentate. Finora il lavoro preparatorio ha fornito riscontri incoraggianti.
Benefici per le banche
Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della Bce impegnato sul progetto, ha sottolineato più volte come le banche beneficeranno del passaggio a questa soluzione di pagamento grazie ai risparmi sulle commissioni che potranno essere distribuiti tra banche ed esercenti.