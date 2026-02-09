La prima Ferrari elettrica si chiama 'Luce', svelati gli interni

AGI - Ferrari ha svelato oggi il design degli interni e annunciato il nome della sua nuova, visionaria vettura completamente elettrica: Ferrari Luce, l'inizio di un nuovo capitolo nella storia del Cavallino Rampante. L'evento di presentazione è stato organizzato a San Francisco da Ferrari in collaborazione con LoveFrom, collettivo di creativi fondato dai designer Sir Jony Ive e Marc Newson che da cinque anni lavora a 360 sul design della nuova vettura. San Francisco, capitale mondiale della tecnologia e del design, ormai da tempo rappresenta la patria dei design più innovativi al mondo nei settori dell'esperienza e dell'interfaccia utente.
"'Luce' è molto più di un nome. È una visione. - si legge in una nota - Quando Ferrari parla di Luce non sta definendo una tecnologia, bensì una filosofia: elettrificazione come mezzo, non come fine - una nuova era in cui design, progettazione ingegneristica e immaginazione convergono in qualcosa che prima non esisteva. Semplice, pura e ricca di suggestioni, la Ferrari Luce diventa un simbolo di chiarezza e di ispirazione, espressione dell'approccio all'innovazione che la Casa di Maranello ha sempre avuto: visione senza compromessi, design limpido, energia che si percepisce in ogni fibra, forma scolpita dalla funzione".
La nuova strategia di denominazione inaugurata dalla Ferrari Luce simboleggia il significativo ampliamento della gamma del Cavallino Rampante rappresentato dalla vettura, che incarna la perfetta fusione tra tradizione e innovazione.
Eredità racing e lifestyle contemporaneo
"Con la sua tecnologia all'avanguardia, il design unico e un piacere di guida ineguagliabile, - prosegue la nota - la Ferrari Luce combina l'eredità racing di Ferrari, lo spirito senza tempo delle sue vetture sportive e la realtà in continua evoluzione dei lifestyle contemporanei, testimoniando la continua ambizione di Ferrari a superare le aspettative, immaginare il futuro e osare. Perché essere leader significa illuminare la strada davanti a sé - e la vettura incarna perfettamente questa mentalità", si spiega.
La collaborazione creativa con Lovefrom
La decisione di Ferrari di ideare questa vettura insieme a LoveFrom "è una chiara espressione della visione del marchio per il futuro: una vettura che celebra la leggendaria eredità Ferrari, sfidando le convenzioni e reimmaginando ogni dettaglio, dai materiali e l'ergonomia all'interazione tra il pilota e la vettura fino all'esperienza complessiva. A LoveFrom è stato dato lo spazio creativo necessario a definire fin dall'inizio la direzione del design del progetto, per tradurre un nuovo linguaggio stilistico interdisciplinare in un'autentica esperienza Ferrari". I principali componenti degli interni offrono una prima, tangibile dimostrazione della filosofia stilistica alla base della Ferrari Luce, in cui l'innovazione incontra l'artigianalità e il design all'avanguardia.
Il team si è concentrato sul perfezionamento e sull'affinamento di ogni soluzione nella sua forma più pura - non per reinventare quello che già funziona, ma per creare un'espressione di Ferrari nuova frutto di un attento studio, per un mondo in cui l'interazione assume un ruolo sempre più importante. Successivamente, nella fase di sviluppo LoveFrom ha lavorato con il Centro Stile Ferrari guidato da Flavio Manzoni, elaborando il concept nel rispetto del suo intento originale e garantendo che ogni soluzione fosse in linea con i target funzionali Ferrari, i vincoli architetturali e i requisiti omologativi di un'auto sportiva stradale prodotta in serie.
L'armonia degli interni
L'abitacolo è un volume unico e pulito, con forme semplificate e razionalizzate al servizio della guida per creare un ambiente tranquillo, funzionale e spazioso. Hardware e software sono stati sviluppati all'unisono, ottenendo così un comportamento armonioso di architettura fisica e interfaccia tra pilota e vettura. Gli elementi essenziali, come il Binnacle, il pannello di controllo e il tunnel centrale sono autonomi e organizzati in modo chiaro attorno al concetto di input (comandi) e output (display). "Questo approccio olistico è guidato da una cura dei dettagli straordinaria e plasmato all'insegna della massima efficienza dal lavoro di alcuni dei talenti più influenti nel mondo del design tecnologico. Ogni componente è stato studiato e progettato con la stessa attenzione e precisione, per offrire una funzionalità sobria ed efficiente. Tutto si integra perfettamente, formando un insieme estetico e funzionale unificato, che conserva intatta e anzi intensifica l'emozione unica di guidare una Ferrari", spiega ancora la casa di Maranello.
Materiali sostenibili e artigianalità di precisione
Anche i processi produttivi sono stati valutati con attenzione, applicando tecnologie produttive all'avanguardia per garantire che ogni materiale si presenti nella sua forma più nobile. Il risultato ottenuto è moderno e senza tempo, con materiali che non sono solo lussuosi, bensì squisitamente autentici, a dimostrazione dell'impegno Ferrari per la qualità, l'innovazione e l'intramontabile valore della cura artigianale. I materiali sono stati scelti per la loro resistenza e durata nel tempo. I designer hanno optato per l'alluminio a causa della sua idoneità alla lavorazione di precisione, realizzando componenti ingegnerizzati che ne esaltano qualità e bellezza.
La lega di alluminio, riciclata al 100%, è fresata con cura dal pieno utilizzando una tecnologia CNC a 3 o 5 assi e successivamente sottoposta ad un processo di anodizzazione all'avanguardia. Il trattamento crea una microstruttura a celle esagonali ultrasottile sulla superficie, garantendo resistenza e durezza eccezionali e una raffinata micro-texture. Il risultato è una finitura dal colore intenso e resistente, che rimane vibrante nel tempo. Il vetro utilizzato è Corning Fusion5 altoresistenziale, antigraffio e ad alta visibilità grazie a una levigatura di assoluta precisione.