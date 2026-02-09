IA, inizio d'anno difficile tra bolla e riassetto

AGI - La bolla dell'IA sta iniziando a scoppiare? Dall'inizio dell'anno il settore tecnologico sta subendo scossoni sui mercati mondiali, messo in discussione dai dubbi sulle sue valutazioni stratosferiche e sulla redditività dei suoi investimenti. Il Nasdaq, l'indice americano che raggruppa i principali titoli tecnologici statunitensi, ha perso oltre il 2,50% dall'inizio della settimana, nonostante il rimbalzo di ieri (+2,18%). Negli ultimi giorni, i risultati di diversi colossi, come Amazon, Alphabet o Microsoft, sono stati accolti male dagli investitori, facendo scomparire centinaia di miliardi di dollari di valutazione.
Un fattore scatenante questa settimana è stato l'annuncio martedì da parte della start-up Anthropic, dietro l'agente conversazionale Claude, di un nuovo strumento di intelligenza artificiale in grado di gestire compiti legali e di ricerca, minacciando il modello economico dei software professionali di questi settori.
Le azioni dei loro editori sono crollate in Europa e negli Stati Uniti. "I mercati hanno iniziato a tenere conto della capacità dell'IA di minacciare i modelli economici, con un costo sociale significativo", osserva Cyrille Collet, direttore della gestione quantitativa delle azioni di Cpram. Nei giorni successivi si è assistito a un contagio al resto del settore tecnologico. "Molti investitori hanno preferito buttare via il bambino con l'acqua sporca", osserva Kevin Thozet, membro del comitato di investimento di Carmignac, intervistato dall'AFP. Questo si aggiunge alle crescenti preoccupazioni sulla capacità dei giganti della tecnologia di rendere redditizi i loro massicci investimenti nell'IA, tanto più che li finanziano sempre più indebitandosi, mentre in precedenza utilizzavano la propria liquidità. "Questo può aumentare i rischi per l'intero sistema se uno di loro vacilla", spiega ancora Kevin Thozet.
Investimenti e vincoli fisici
"Dodici mesi fa, ci si aspettava che Amazon, Google e Microsoft investissero 244 miliardi di dollari. Oggi, questa cifra sale a 494 miliardi di dollari. Non c'è da stupirsi che i mercati siano riluttanti a finanziare", riassume il fondo Bespoke in una nota. A ciò si aggiungono "i vincoli fisici: ci sarà abbastanza elettricità per i data center o per i chip?", spiega all'AFP Vincent Juvyns, analista di Ing.
I "sette magnifici" in caduta libera
Dall'inizio dell'anno, i "sette magnifici", soprannome dato ai grandi nomi del settore tecnologico che fino ad allora avevano sostenuto il mercato, sono in caduta libera: le azioni Microsoft registrano una perdita del 20% circa, Amazon del 15% e Alphabet, la casa madre di Google, del 12%. I titoli tecnologici subiscono anche le ripercussioni della politica di Donald Trump, che aumenta l'incertezza geopolitica, monetaria (con un calo del dollaro da diversi mesi) ed economica. Gli investitori si stanno orientando verso altre regioni, come l'Europa. Dall'inizio di febbraio, l'indice di riferimento parigino Cac 40 e il Ftse 100 di Londra sono in rialzo di poco più dell'1%. Questo movimento era già stato osservato all'inizio del 2025 e aveva raggiunto il suo apice con l'annuncio dei dazi doganali contro i partner commerciali degli Stati Uniti. Gli analisti di Edmond de Rotschild rilevano inoltre "una brusca rotazione settoriale e con come principale vittima il settore tecnologico", abbandonato dagli investitori mentre molti altri settori vedono le loro azioni in rialzo.
È l'inizio di un crollo?
È l'inizio di un crollo? "Bisogna mantenere la calma. Come ogni volta che c'è un surriscaldamento, è anche un modo per gli investitori di realizzare i propri profitti su titoli che hanno comunque guadagnato molto", tempera Vincent Juvyns. "Questi movimenti di vendita possono sembrare quasi apocalittici", riconosce Nancy Tengler, di Laffer Tengler Investments, che aggiunge: "Bisogna ricordare che, nel breve termine, sono gli algoritmi e i fondi speculativi ad alimentare questi movimenti violenti". Più in generale, "i mercati stanno passando da una situazione in cui 'tutti vinceranno' a un panorama più contrastato, in cui ci si rende conto che ci saranno vincitori e vinti" dell'IA, "e bisogna individuarli", secondo gli analisti di Deutsche Bank.