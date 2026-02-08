Washington Post, cambio al vertice. Ceo lascia dopo licenziamenti

AGI - Il Washington Post ha annunciato che il ceo e direttore editoriale Will Lewis se ne andrà con effetto immediato, pochi giorni dopo che il celebre quotidiano di proprietà del miliardario fondatore di Amazon Jeff Bezos ha effettuato drastici tagli al personale che hanno fatto infuriare i lettori.
Sebbene tutti i giornali negli Stati Uniti abbiano dovuto affrontare dure difficoltà nel settore, la gestione della testata da parte di Lewis è stata duramente criticata da abbonati e dipendenti durante i suoi due anni di mandato, mentre il ceo cercava di invertire le perdite del quotidiano.
Il passaggio di consegne annunciato allo staff
Lewis è stato sostituito da Jeff D'Onofrio, ex ceo della piattaforma di social media Tumblr, entrato a far parte del Post come direttore finanziario lo scorso anno. In un'e-mail allo staff condivisa sui social media da uno dei giornalisti del quotidiano, Lewis ha affermato: "È il momento giusto per farmi da parte". Una dichiarazione del Post si è limitata a dire che D'Onofrio succederà a Lewis "con effetto immediato".
Redazioni decimate dopo i tagli annunciati
Centinaia di giornalisti del Post, tra cui la maggior parte del personale estero, locale e sportivo, sono stati licenziati a seguito dei tagli radicali annunciati martedì. Il Post non ha rivelato il numero di posti eliminati, ma il New York Times ha riferito che circa 300 dei suoi 800 giornalisti sono stati licenziati.
Una ristrutturazione senza precedenti
L'intero staff del giornale in Medio Oriente è stato fatto fuori, così come il corrispondente ucraino con sede a Kiev. Le redazioni sportive, grafiche e di cronaca locale sono state drasticamente ridimensionate e il podcast quotidiano del giornale, Post Reports, è stato sospeso, secondo quanto riportato dai media locali. Giovedì centinaia di persone hanno protestato davanti alla sede centrale del giornale nel centro di Washington.
Il caso Harris e l’intervento di Jeff Bezos
Nella nota di Lewis allo staff, condivisa su X dal capo dell'ufficio della Casa Bianca Matt Viser, Lewis ha affermato che durante il suo mandato "sono state prese decisioni difficili per garantire il futuro sostenibile del Post, in modo che possa pubblicare notizie imparziali di alta qualità per molti anni a venire". Bezos e Lewis sono stati al centro delle polemiche per essere intervenuti direttamente nei processi editoriali del giornale.
Jeff Bezos ha bloccato la pubblicazione dell'endorsement alla candidata democratica Kamala Harris pochi giorni prima delle elezioni presidenziali del 2024, rompendo il cosiddetto 'muro di indipendenza' tra la proprietà e la redazione.
Fuga di abbonati e perdite milionarie
La decisione è stata letta come un 'inchino' verso Donald Trump provocando una crisi interna e un massiccio calo degli abbonamenti. Il mese scorso il Wall Street Journal ha parlato di 250.000 abbonati digitali che hanno lasciato il Post dopo il mancato sostegno alla Harris e il giornale ha perso circa 100 milioni di dollari nel 2024 a causa del calo dei ricavi pubblicitari e degli abbonamenti. Marty Baron, direttore esecutivo del Post fino al 2021, ha affermato che i licenziamenti sono stati "tra i giorni più bui nella storia di una delle più grandi organizzazioni giornalistiche del mondo".