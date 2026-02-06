Germania, tassazione alle piattaforme streaming. Dovranno finanziare il cinema

AGI - Le piattaforme di streaming video come Netflix, Amazon e Disney+ dovranno versare almeno l'8% del fatturato realizzato in Germania per finanziare il cinema locale, in base a un accordo raggiunto all'interno della coalizione di governo. Il contributo obbligatorio – una "investment tax" secondo il testo – riguarderà anche le emittenti televisive tedesche. L'obiettivo è garantire "commesse per l'industria cinematografica tedesca", ha dichiarato in una nota il ministro della Cultura e dei Media, Wolfram Weimer. Le piattaforme che investiranno oltre il 12% del proprio fatturato nella creazione cinematografica tedesca saranno esentate da alcuni obblighi, come quella di diffondere contenuti in lingua tedesca.
Con questa misura la Germania si allinea ad altri Paesi, tra cui la Francia, che dal 2021 impone alle piattaforme di streaming di destinare almeno il 20% del fatturato generato in Francia al finanziamento della produzione di opere cinematografiche e audiovisive europee o di espressione originale francese. L'obbligo sottopone le piattaforme alle stesse regole di contribuzione dei gruppi televisivi tradizionali presenti nel Paese.
Raddoppio del finanziamento pubblico e impatto sui cineasti
In parallelo, il governo tedesco ha concordato anche il raddoppio del finanziamento pubblico al cinema nei prossimi anni, fino a 250 milioni di euro l'anno. "Con il raddoppio del sostegno economico al cinema, gli investimenti aggiuntivi vanno a beneficio dei cineasti tedeschi e garantiscono i loro posti di lavoro", ha commentato il ministro delle Finanze, Lars Klingbeil. Il progetto, approvato dalla coalizione tra conservatori e socialdemocratici, dovrebbe arrivare rapidamente in Consiglio dei ministri e poi in Parlamento.
Il precedente francese e i contributi attuali
In Francia, nel 2024, le piattaforme di streaming hanno contribuito per quasi 400 milioni di euro alla produzione audiovisiva e cinematografica nazionale.