Scoperti 200mila evasori totali, in arrivo 2,4 mln di lettere

AGI - "L'anno scorso abbiamo intercettato più di 200mila evasori totali tra persone fisiche e imprese: il 57%, il 60% di questi non avevano proprio presentato la dichiarazione dei redditi, mentre il restante 40%, addirittura erano soggetti completamente sconosciuti al fisco". Lo ha dichiarato il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, intervenendo a 'Telefisco 2026'.
In arrivo quest'anno 2,4 milioni di lettere
"Quest'anno invieremo oltre 2 milioni e 400 mila lettere di compliance, il più delle volte le possiamo individuare come dei reminder", ha spiegato Carbone.
"Una tranche di queste lettere magari vengono indirizzate a coloro che hanno dimenticato di presentare la dichiarazione", ha aggiunto. Il direttore ha ribadito che "non esiste automatismo sui controlli e non esiste sicuramente un'intelligenza artificiale generativa" e che "l'Agenzia analizza sempre tutte le informazioni".
Dati di fatturazione elettronica per pagamenti più rapidi
A partire dal 2026, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione utilizzerà i dati della fatturazione elettronica per facilitare e velocizzare i pignoramenti presso terzi e potenziare la riscossione, ha annunciato Carbone, ricordando che la legge di bilancio "ha introdotto dei nuovi strumenti per potenziare la riscossione, tra questi
la possibilità di conoscere le entrate sulle quali un soggetto o un contribuente può fare affidamento".
Ader, ha osservato, "potrà contare sui dati della fatturazione elettronica e questo sicuramente consentirà di rendere più efficiente la gestione dei carichi che vengono affidati all'agente della riscossione. Credo che questo sia un evento importante perché ci consentirà di evitare delle attività che potrebbero risultare non ponderate, non correttamente calibrate, ma andare più in una direzione puntuale, evitando degli aggravi per il contribuente ma anche per lo stesso agente della riscossione".
"Stiamo lavorando e stiamo cercando di mettere in piedi degli strumenti che - ha concluso - sono finalizzati a creare il minor disagio possibile per il contribuente, ma allo stesso tempo tutelare le entrate erariali che vanno sempre gestite con la massima efficienza".