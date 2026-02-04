AGI - Dopo un lungo e tortuoso percorso i sacchetti per i rifiuti e i contenitori per la casa di alcuni marchi Cuki e Domopak tornano italiani. ReLife, azienda genovese tra i principali operatori di economia circolare in Italia e società controllata dai Fondi F2i, ha perfezionato l'acquisizione da Cuki Cofresco del 100% di DomoLiving, azienda specializzata nei settori dell'organizzazione dello spazio casa e dei sacchi per la nettezza.
Si tratta dell'ultimo capitolo di una lunga storia societaria che vede protagonista Cuki Cofresco, gruppo che opera sul mercato consumer con i marchi Cuki e Domopak sia con prodotti dedicati alla conservazione e alla cottura dei cibi, sia nel settore dell'home storage e della nettezza, rispettivamente con i marchi Domopak Living e Domopak Spazzy.
Storia e nascita di DomoLiving
Ma facciamo un passo indietro. Nel 2008 il management di Cuki, storica azienda rinomata per la sua eccellenza nel settore dei prodotti per il packaging e per la conservazione alimentare, in previsione dell'estensione di gamma, crea il marchio Domopak Living, in cui confluiscono i prodotti e i progetti per l'organizzazione degli spazi domestici. Dieci anni dopo la Divisione Storage di Cuki diventa una società autonoma, DomoLiving.
L'era Melitta e i numeri di DomoLiving
Nel 2018 infatti il gruppo tedesco Melitta, che vende caffè, filtri e caffettiere, acquisisce il 100% di Cuki. DomoLiving è la società creata da Cuki e dal gruppo Melitta dedicata esclusivamente al mondo della sistemazione domestica. DomoLiving fattura oltre 44 milioni di euro all'anno e dispone di uno stabilimento a Nervesa (Treviso). Offre soluzioni di organizzazione per la casa con due macro-linee: Soft Storage (scatole in cartone, custodie in plastica flessibile, organizer vari) e Plastic Storage (contenitori rigidi), oltre a una vasta gamma di sacchi nettezza in plastica riciclata.
L'importanza del riciclo e la distribuzione
Con oltre 5.000 tonnellate di sacchi nettezza e custodie per indumenti in plastica riciclata da post-consumo, commercializzati con i marchi licenziati Domopak Living, Domopak Spazzy e Misterpack, DomoLiving opera nel canale della grande distribuzione organizzata italiana (GDO), con significative presenze anche in quella estera.
Le sinergie strategiche con ReLife
L'acquisizione di DomoLiving da parte del gruppo ReLife, spiega in una nota l'azienda genovese, "consente sinergie industriali concrete e trasversali, rafforza la filiera del riciclo della plastica post-consumo flessibile, dove il Gruppo è presente con la Divisione Plastic Packaging, nonché della plastica rigida e della carta, con le Divisioni Recycling, Paper Mill e Paper Packaging, consolidando la posizione di ReLife come player integrato lungo tutta la catena del valore, unico nel suo genere".
Con DomoLiving, il gruppo ReLife riporta in mani italiane storici marchi e aggiunge così un tassello strategico alla propria verticalizzazione di filiera, arrivando fino al consumatore finale, in linea con gli obiettivi europei di circolarità. L'operazione contribuisce inoltre al potenziamento della raccolta e all'incremento dei volumi di riciclo nei circuiti della GDO, favorendo la diffusione e la crescita dell'utilizzo di imballaggi in carta e cartone riciclato.