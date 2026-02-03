USA, la Camera approva il bilancio: finisce lo shutdown

AGI - La Camera dei Rappresentanti statunitense ha adottato un testo di bilancio per porre fine a oltre tre giorni di paralisi di una parte dell'amministrazione federale. La promulgazione attesa subito dopo da parte di Donald Trump consentirà di concludere ufficialmente questo "shutdown", in vigore da sabato sullo sfondo di dissensi tra repubblicani e democratici sul finanziamento della polizia dell'immigrazione (ICE), dopo i recenti eventi di Minneapolis.
La Camera, a maggioranza repubblicana, ha approvato una legge di finanziamento per porre fine lo shutdown parziale del governo e avviare dieci giorni di negoziati sull'applicazione delle norme in materia di immigrazione. Il via libera, scrive il Wall Street Journal, è arrivato dopo che il presidente Trump ha contribuito a soffocare i dissidi interni al partito che avrebbe potuto far saltare il pacchetto. La Camera ha approvato il provvedimento con 217 voti a favore e 214 contrari, garantendo i finanziamenti a gran parte dell'amministrazione federale fino alla fine dell'anno fiscale, il 30 settembre.
Il Senato aveva già approvato il provvedimento la scorsa settimana e ora Trump dovrebbe firmarlo rendendolo legge. La legislazione stanzia 1.200 miliardi di dollari, distribuiti su cinque provvedimenti di spesa, tra cui il Pentagono e il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani. La misura separa invece il finanziamento del Dipartimento per la Sicurezza Interna (DHS), garantendogli fondi fino al 13 febbraio agli attuali livelli.
Il DHS è stato scorporato per dare ai legislatori più tempo per negoziare su possibili nuove restrizioni agli agenti dell'immigrazione richieste dai democratici.I democratici chiedono che gli agenti dell'ICE siano obbligati a indossare bodycam e portare un'identificazione, e puntano ad alzare le soglie legali per arresti e perquisizioni. Chiedono inoltre le garanzie per cui gli agenti federali siano soggetti alle stesse regole sull'uso e abuso della forza che valgono per le altre forze di polizia e che siano chiamati a rispondere di eventuali violazioni, anche tramite indagini indipendenti.