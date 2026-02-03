Tokyo invasa dai Pokemon, apre il parco Kanto

AGI - Aprirà giovedì 5 febbraio, nella parte occidentale di Tokyo, il primo parco permanente all'aperto dedicato ai Pokémon. La nuova area, battezzata PokéPark Kanto, è stata realizzata all'interno di Yomiuriland, il parco divertimenti che si estende tra Inagi e Kawasaki, nella prefettura di Kanagawa. La struttura, scrive il Japan Times, punta a intercettare sia la domanda "domestica" locale che i grandi flussi internazionali, e non è così sorprendente che i biglietti in prevendita, fino a inizio aprile, risultino già esauriti.
Il parco si sviluppa su circa 26.000 metri quadrati ed è diviso in due aree: "Pokémon Forest", un percorso nel verde lungo circa 500 metri, e "Sedge Town", una zona in stile piazza-cittadina con negozi e ristorazione. L'esperienza è impostata più sulla visita "camminabile" che sulle attrazioni ad alto tasso di adrenalina: nel bosco i visitatori si muovono come allenatori, tra colline, tunnel e sentieri rocciosi, incontrando oltre 600 Pokémon rappresentati con modelli e installazioni in scala.
Nella Sedge Town, invece, sono previste aree shopping e food, con merchandising esclusivo e menù a tema, e due attrazioni: "Pika Pika Paradise", una ride dedicata a Pikachu, e "Vee Vee Voyage", una giostra con vari Pokémon. Il programma include anche eventi quotidiani in un'area chiamata "Gym", con momenti di incontro con i personaggi e una parata in fasce orarie definite.
Biglietteria e formule di accesso
Sul fronte biglietteria, il sito ufficiale indica tre formule: Ace Trainer's Pass, Trainer's Pass e Town Pass (quest'ultimo in vendita da maggio). I prezzi variano in base alla giornata: nella fascia d'ingresso, l'Ace Trainer's Pass parte da 14.000 yen per adulti (circa 75 euro) e include l'accesso alle aree, l'utilizzo delle attrazioni e un posto riservato per uno degli show; il Trainer's Pass parte da 7.900 yen (43 euro) e prevede pagamenti separati per le attrazioni e prenotazione per assistere agli spettacoli; il Town Pass, da 4.700 yen (circa 26 euro), consente l'accesso limitato alla sola Sedge Town. In tutti i casi è incluso anche l'ingresso a Yomiuriland.
Il contesto del turismo in Giappone
Il progetto arriva mentre il Giappone continua a registrare numeri elevati sul turismo: nel 2025 gli arrivi internazionali sono saliti a un record di 42,7 milioni, con una spesa complessiva indicata a livelli massimi, in un contesto in cui il cambio favorevole ha sostenuto i viaggi verso il Paese.