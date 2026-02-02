SpaceX acquisisce xAI per mandare i data center in orbita

AGI - SpaceX ha annunciato l'acquisizione di xAI, la società di intelligenza artificiale fondata da Elon Musk, in un'operazione finalizzata alla creazione di data center orbitali. La fusione punta a integrare le capacità di SpaceX con la tecnologia di xAI per dare vita a quello che Musk ha definito il motore di innovazione più ambizioso e verticalmente integrato tra la Terra e lo spazio.
L'iniziativa giunge in un momento in cui i finanziamenti per l'intelligenza artificiale nel settore tecnologico mostrano segnali di pressione. Il progetto prevede il lancio di una costellazione di un milione di satelliti che opereranno come centri dati nello spazio, sfruttando l'energia solare costante per soddisfare la crescente domanda elettrica del comparto IA. Secondo quanto dichiarato da Musk, tale fabbisogno non potrebbe essere colmato sulla Terra senza gravare sulle comunità e sull'ambiente; l'approccio orbitale permetterebbe invece di scalare la capacità di calcolo con costi operativi e di manutenzione contenuti.
Il dispiegamento dell'infrastruttura e la valutazione
Il dispiegamento dell'infrastruttura si affiderà al razzo Starship, per il quale SpaceX prevede un tasso di lancio di un volo ogni ora con un carico utile di 200 tonnellate. Sebbene i termini finanziari dell'accordo non siano stati resi noti, Bloomberg stima per la società combinata una valutazione di 1.250 miliardi di dollari. L'operazione intreccia ulteriormente le attività di Musk, che includono Tesla e la piattaforma X, quest'ultima già fusa con xAI dopo l'acquisizione di Twitter nel 2022. xAI, che gestisce il chatbot Grok, era stata valutata 230 miliardi di dollari nello scorso mese di gennaio.
La fusione e i futuri investimenti
La fusione unisce capitali, talenti e risorse di calcolo in vista di nuovi investimenti necessari per lo sviluppo di Starship e per le missioni verso la Luna e Marte. Secondo fonti di stampa statunitensi, SpaceX punterebbe a un'offerta pubblica iniziale a metà giugno con l'obiettivo di raccogliere fino a 50 miliardi di dollari. Musk, che in precedenza si era opposto alla quotazione per mantenere il controllo sulla strategia di colonizzazione marziana, sembra aver rivisto le priorità a fronte degli ingenti capitali richiesti dai nuovi programmi tecnologici.