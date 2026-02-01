'Investimento enorme' di Nvidia in OpenAI, operazione da 100 mld

AGI - Nvidia prevede di fare un investimento "enorme" in OpenAI, probabilmente il più grande mai realizzato, ha detto sabato l'amministratore delegato Jensen Huang, smentendo di essere scontento della società che sviluppa ChatGPT.
A settembre Nvidia aveva annunciato l'intenzione di investire fino a 100 miliardi di dollari in OpenAI, un'operazione che darebbe alla startup la liquidità e l'accesso necessari per acquistare chip avanzati, considerati cruciali per mantenere la leadership in un mercato sempre più competitivo.
I dubbi del Wall Street Journal e la smentita di Huang
Il Wall Street Journal ha scritto che il piano si sarebbe arenato dopo che, all'interno del gruppo, alcuni avrebbero espresso dubbi sull'accordo. Secondo il Wsj, Huang avrebbe ribadito in privato a contatti del settore negli ultimi mesi che l'intesa originaria da 100 miliardi non era vincolante e non era stata finalizzata. Parlando con i giornalisti a Taipei, Huang ha definito "una sciocchezza" l'idea che sia insoddisfatto di OpenAI.
L'impegno finanziario e la fiducia in Sam Altman
"Faremo un investimento enorme. Credo in OpenAI, il lavoro che fanno è incredibile, sono una delle aziende più determinanti del nostro tempo e mi piace davvero lavorare con Sam", ha detto, riferendosi all'amministratore delegato di OpenAI, Sam Altman. "Sam sta chiudendo il round (di finanziamento) e noi ne faremo assolutamente parte", ha aggiunto Huang. "Investiremo molti soldi, probabilmente il più grande investimento che abbiamo mai fatto". Alla domanda se l'importo supererà i 100 miliardi di dollari, ha risposto: "No, no, niente del genere". Spetta ad Altman annunciare quanto intenda raccogliere, ha aggiunto.
Altri investitori e la valutazione di mercato
Secondo Reuters, Amazon è in trattative per investire decine di miliardi in OpenAI e la cifra potrebbe arrivare fino a 50 miliardi. In precedenza Reuters aveva riportato che OpenAI punta a raccogliere fino a 100 miliardi di dollari, con una valutazione intorno a 830 miliardi. Questi round di finanziamento sono cruciali per il futuro dell'intelligenza artificiale generativa.
La "cena da mille miliardi" con i fornitori
Huang ha parlato all'esterno di un ristorante di Taipei dopo aver ospitato i principali fornitori di Nvidia a Taiwan, tra cui TSMC, il maggiore produttore mondiale di chip conto terzi, in quello che i media taiwanesi hanno definito la "cena da mille miliardi" per la capitalizzazione complessiva delle aziende presenti.