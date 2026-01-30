Chi è Kevin Warsch, il nuovo banchiere centrale della Fed

AGI - Donald Trump ha annunciato che nominerà Kevin Warsh, classe 1970, prossimo governatore della Fed. Il nuovo banchiere centrale è noto per essere stato il più giovane governatore della Fed di sempre quando è entrato a far parte del Consiglio nel 2006 (ha ricoperto la carica fino al 2011), ma anche per i suoi contatti a Wall Street e nei circoli politici di Washington. Ed infatti anche l'AD di Jp Morgan, Jamie Dimon, una delle voci più influenti nel campo finanziario, lo ha sostenuto negli ultimi mesi. La nomina agita i mercati in quanto, sebbene sia considerato un sostenitore dei tassi di interesse più bassi, è anche ritenuto una delle scelte meno radicali tra i vari candidati proposti e forse più cauto rispetto ad altri nei confronti di forti stimoli monetari.
La decisione del presidente Usa pone fine a una delle gare più controverse per la carica più alta della Fed a memoria d'uomo. Essa arriva in un momento in cui il presidente ha criticato senza sosta Powell per non aver ceduto alle sue richieste di tagliare i tassi di interesse, definendolo come ha fatto giovedì scorso un "idiota" che sta danneggiando le prospettive economiche degli Stati Uniti.
Carriera e ruoli istituzionali
Vanta una lunga carriera in Morgan Stanley dove ha scalato i vertici aziendali occupandosi di fusioni e acquisizioni durante il boom degli anni '90. Nel 2002 è passato al governo, ricoprendo il ruolo di consigliere economico del presidente George W. Bush presso il National Economic Council.
Dettagli accademici e incarichi attuali
Assistente speciale del presidente Bush per la politica economica – era il più giovane, aveva solo 35 anni, e per questo si attirò numerose critiche – e segretario esecutivo del Consiglio economico nazionale della Casa Bianca, Warsh è attualmente Shepard Family Distinguished Visiting Fellow in Economia presso la Hoover Institution della Stanford University, studioso e docente presso la Stanford Graduate School of Business, membro del Gruppo dei Trenta, membro del Panel of Economic Advisers del Congressional Budget Office ed ex membro del comitato direttivo del Gruppo Bilderberg. Ha condotto ricerche nel campo dell'economia e della finanza e ha fornito consulenza a diverse aziende private e pubbliche. Nato a New York, si è laureato nel 1992 in scienze politiche presso la Stanford University, con specializzazione in economia. Ha poi frequentato la Harvard Law School, laureandosi cum laude con un J.D. nel 1995. Ha inoltre seguito corsi di economia di mercato e mercati dei capitali di debito presso la MIT Sloan School of Management e la Harvard Business School. Poi l'approdo nel 1995 alla Morgan Stanley. E infine, il coronamento di una carriera: la poltrona di banchiere centrale.
Vita privata e patrimonio
Pochi conoscono dettagli della sua vita privata: si sa che vive a Manhattan, con sua moglie sposata nel 2002. Lei è Jane Lauder ed è la nipote ed erede di Estée Lauder, il famoso brand di cosmetica. Secondo Forbes, il patrimonio netto di Warsh al 27 settembre 2017 era di 2 miliardi di dollari.