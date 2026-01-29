Toyota leader mondiale: record di vendite nel 2025

AGI - Toyota Motor ha venduto un record di 11,3 milioni di veicoli a livello globale nel 2025, mantenendo il primato di casa automobilistica più venduta al mondo per il sesto anno consecutivo.
Le vendite globali del gruppo sono aumentate del 4,6% rispetto all'anno precedente, includendo i veicoli dei marchi Toyota e Lexus della casa madre, nonché quelli venduti dalla divisione di piccole auto Daihatsu e dal produttore di camion Hino Motors.
Confronto con Volkswagen e crescita di Toyota
Il secondo concorrente tedesco, il Gruppo Volkswagen, ha riferito questo mese che le vendite unitarie sono diminuite dello 0,5% lo scorso anno, a poco meno di 9 milioni di veicoli, nel tentativo di ridurre i costi interni e di far fronte all'intensa concorrenza in Cina. La crescita di Toyota è stata trainata principalmente dalle vendite negli Stati Uniti e in Giappone, che insieme hanno rappresentato oltre due quinti delle vendite totali.
Dettagli sulle vendite Toyota e Lexus
Le vendite di veicoli a marchio Toyota e Lexus sono aumentate del 3,7% nel 2025, raggiungendo i 10,5 milioni, un altro record, favorito dalla forte domanda di veicoli ibridi negli Stati Uniti. Le esportazioni dal Giappone verso gli Stati Uniti sono aumentate del 14,2%, raggiungendo circa 615.000 veicoli, con il SUV RAV4 tra i modelli più popolari. In Cina, le vendite di Toyota sono aumentate dello 0,2%, la prima volta in quattro anni senza registrare cali, nonostante la forte concorrenza nel principale mercato automobilistico mondiale. Gli ibridi benzina-elettrici hanno rappresentato il 42% delle vendite della casa madre Toyota a livello globale, mentre i veicoli elettrici a batteria hanno rappresentato l'1,9%.