Amazon taglierà 16mila posti di lavoro nel mondo

AGI - Amazon taglierà 16.000 posti di lavoro in tutto il mondo. Lo ha annunciato il gruppo, secondo quanto riporta Cnbc, e si tratta della seconda grande ondata di licenziamenti in tre mesi, nell'ambito di una ristrutturazione volta a compensare l'eccesso di assunzioni durante la pandemia e ad ampliare l'adozione di strumenti di intelligenza artificiale.
Reuters aveva riportato per prima la scorsa settimana che Amazon stava pianificando una seconda ondata di tagli al personale nell'ambito di un obiettivo più ampio di riduzione di circa 30.000 ruoli aziendali, con licenziamenti che dovrebbero interessare i lavoratori di Amazon Web Services, del settore retail, di Prime Video e dei dipartimenti delle risorse umane.
La strategia di Andy Jassy
Amazon ha tagliato 14.000 posti di lavoro impiegatizi alla fine di ottobre, con il ceo Andy Jassy che ha sottolineato la necessità per l'azienda di eliminare l'eccessiva burocrazia riducendo i livelli operativi e il numero di manager.
"Alcuni di voi potrebbero chiedersi se questo sia l'inizio di un nuovo ritmo, in cui annunciamo riduzioni su larga scala ogni pochi mesi. Non è questo il nostro piano", ha affermato Beth Galetti, vicepresidente senior di People Experience and Technology di Amazon.