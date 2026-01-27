Sigarette più care e nuove regole per i Giochi

AGI - Scatta oggi la seconda tranche di rincari sul prezzo delle sigarette, dopo il rialzo di alcuni marchi già partito dal 16 gennaio scorso. In arrivo anche una serie novità anche sulle regole dei principali giochi ad estrazione nazionali, tra cui Lotto e Superenalotto. L'aumento medio delle 'bionde' e' stimato per quest'anno in circa 15 centesimi a pacchetto, con previsione di crescita fino a 40 centesimi entro il 2028 visto il contestuale rialzo dell'aliquota anche nel prossimo biennio.
Sigarette
L'ultima legge di bilancio ha introdotto un aumento della tassazione sui pacchetti e sul trinciato. L'accisa minima sui pacchetti passa da 29,50 euro per 1.000 sigarette nel 2025 a 32 euro nel 2026; per il 2027 a 35,50, a decorrere dal 2028 a 38,50 euro. Un incremento complessivo di oltre il 30% in tre anni. L'importo minimo dell'accisa sul trinciato, invece, aumenta a 161,50 euro il chilogrammo per il 2026, a 165,50 euro nel 2027 e a 169,50 a decorrere dall'anno 2028.
Assoutenti stima che il rialzo del prezzo di sigarette e trinciato garantirà alle casse statali un maggior gettito pari a 1,47 miliardi di euro nel triennio 2026-2028. Il gettito fiscale annuo del tabacco in Italia si attesta da anni attorno ai 15 miliardi di euro. Nei giorni scorsi intanto è partita la raccolta firme - sostenuta dai medici di medicina oncologica - per una proposta di legge d'iniziativa popolare per aumentare di 5 euro il costo di tutti i prodotti da fumo e inalazione di nicotina.
Lotteria statali
Da oggi cambiano anche le regole delle principali lotterie statali in concessione a gestori esterni a seguito del decreto sul Regolamento generale delle lotterie a estrazione istantanea emanato dal Mef a novembre 2025. Novità in arrivo, dunque, per giochi molto popolari come Lotto e Superenalotto. Il valore minimo e massimo della posta di gioco viene definito da una soglia minima di 10 centesimi a una massima di 200 euro con intervalli minimi di 10 centesimi. La posta di gioco complessiva non può essere superiore a 1.000 euro, con esclusione dei sistemi.
Tra le novità gli orari per giocare
La chiusura di un concorso a premi dovrà avvenire prima dell'inizio del periodo necessario a consentire le operazioni preordinate alle estrazioni che non potrà essere inferiore a: 30 minuti prima dell'orario fissato per quelle effettuate tramite urne elettroniche; 15 secondi prima dell'orario fissato per le estrazioni effettuate tramite generatori di numeri casuali. La giocata, nel caso di raccolta fisica, potrà essere annullata, esclusivamente su richiesta del giocatore, entro massimo 5 minuti dall'emissione della ricevuta di gioco, sempre che l'operazione possa avvenire entro l'orario di chiusura della raccolta del relativo concorso.