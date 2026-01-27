Lynx, arrivano i primi KF-41 dell'Esercito Italiano

AGI - Sono stati consegnati oggi i primi quattro esemplari del veicolo corazzato Lynx KF-41 all'Esercito Italiano, destinati ad alimentare le Unità della componente pesante della Forza Armata. Un quinto mezzo della serie è in arrivo a breve. Il nuovo carrarmato è frutto della collaborazione tra Leonardo e Rheinmetall, il primo contratto prevede la fornitura di 21 carri armati. Il 60% dell'attività per la realizzazione dei veicoli viene svolta in Italia, il resto in Germania.
Il mezzo è stato svelato con una cerimonia presso il Centro Polifunzionale di Sperimentazione dell'Esercito (CEPOLISPE), a Montelibretti, alla presenza del ministro della Difesa Guido Crosetto, del Capo di Stato Maggiore della Difesa Generale Luciano Portolano, del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale di Corpo d'Armata Carmine Masiello, dell'amministratore Delegato di Leonardo Roberto Cingolani, di Bjorn Bernhard responsabile della divisione Vehicle System Europe di Rheinmetall, dell'amministratore delegato della Joint Venture Laurent Sissmann e del presidente esecutivo David Hoeder. Per l'occasione due mezzi hanno svolto alcune manovre illustrative.
Il sistema A2CS e il cooperative combat
Il Lynx rappresenterà la base di partenza per lo sviluppo del sistema denominato A2CS (Army Armoured Combat System), che su una serie di piattaforme derivate, sarà in grado di esprimere capacità in linea con i moderni scenari operativi e di implementare il concetto di cooperative combat.
Ammodernamento e nuove piattaforme
Il mezzo, inoltre, valorizza il percorso di ammodernamento della componente terrestre avvenuto nel Centro Polifunzionale dove vengono sperimentati e validati tutti i mezzi e sistemi d'arma di interesse della Forza Armata. Il nuovo veicolo da combattimento costituirà la base per numerose piattaforme articolate in diverse varianti e ruoli operativi.
Il generale Masiello: "Oggi la prima pietra ma non basta"
"Il Lynx è un sistema che cambierà radicalmente il modo di combattere dell'Esercito - ha detto il Generale di Corpo d'Armata Carmine Masiello nel corso della presentazione dei primi modelli del nuovo carrarmato presso il Centro Polifunzionale di Sperimentazione dell'Esercito -. Ne siamo orgogliosi. Oggi mettiamo la prima pietra in questa direzione. Ma c'è ancora tantissimo da fare. Chiediamo all'industria di continuare a migliorare il rapporto che ha con l'Esercito. Ma evidentemente questo ancora non basta: dobbiamo correre di più. Mai come in questi tempi l'Esercito ha chiara la visione di dove andare. Aiutateci a realizzare questa visione, per l'Esercito Italiano e per il Paese".