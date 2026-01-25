Eugenio Monti il 'Rosso Volante'. Arriva il film

AGI - Pochi campioni dello sport italiano hanno incarnato i valori olimpici con la forza e la naturalezza di Eugenio Monti. Determinazione, spirito di squadra, rispetto dell'avversario: qualità che hanno reso Monti non solo uno straordinario atleta del bob, ma un simbolo riconosciuto a livello internazionale.
A lui è dedicato Il Rosso Volante, il film che viene presentato oggi in anteprima nella "sua" Cortina d'Ampezzo, cuore storico degli sport invernali italiani. Un racconto che attraversa le tappe fondamentali della sua carriera, dagli esordi alle grandi competizioni internazionali, fino a consegnarlo alla storia come uno dei massimi interpreti del fair play olimpico. Così una nota del Mit.
Il gesto di fair play che fece la storia
Il film - si legge nella nota - restituisce non solo le vittorie sportive, ma anche la dimensione umana di Monti: celebre il gesto ai Giochi Invernali di Innsbruck, quando scelse di aiutare un avversario britannico in difficoltà, rinunciando a un vantaggio personale per affermare un principio più alto. Un episodio che gli valse il riconoscimento mondiale e che ancora oggi rappresenta l'essenza dello spirito olimpico.
Lo Sliding Centre di Cortina: tradizione e futuro
Una storia che dialoga naturalmente con il presente e con il futuro dei Giochi: lo Sliding Centre di Cortina, intitolato a Eugenio Monti e completamente rinnovato in vista di Milano Cortina 2026, non è solo un'infrastruttura sportiva, ma un luogo simbolico in cui tradizione, innovazione e valori si incontrano.
Il Rosso Volante in TV: sport, etica e identità nazionale
Il Rosso Volante sarà trasmesso lunedì 23 febbraio in prima serata su Rai 1, portando nelle case degli italiani una storia che parla di sport, di etica e di identità nazionale, nel pieno del percorso verso i Giochi Olimpici e Paralimpici del 2026.