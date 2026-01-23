Livelli storici per oro e argento, troppo incerta la politica Usa

AGI - L'oro e l'argento hanno sfiorato livelli storici, rispettivamente a circa 5.000 e 100 dollari l'oncia, con gli investitori alla ricerca di valori rifugio sicuri di fronte alle incertezze della politica americana e ai timori di una perdita di indipendenza della Federal Reserve. "I rischi geopolitici e la presidenza americana atipica mantengono sostenuta la domanda di metallo giallo", afferma Kathleen Brooks, analista di XTB.
I metalli preziosi sono stati inizialmente stimolati questa settimana dalle velleità di Donald Trump di impossessarsi della Groenlandia e dalle sue minacce di imporre dazi supplementari ai paesi che si oppongono. Nonostante il suo dietrofront mercoledì durante il Forum economico mondiale di Davos, dove il presidente americano ha rinunciato a ricorrere alla forza militare o alla coercizione doganale, l'oro ha continuato la sua corsa al rialzo.
Incertezza americana e timori sulla Fed
I frequenti cambiamenti di rotta dell'amministrazione americana alimentano un clima di incertezza negli Stati Uniti che allontana gli investitori dal dollaro e dai titoli di Stato. Inoltre, "i timori di una Fed sotto influenza contribuiscono all'aumento dei metalli preziosi" e pesano sul biglietto verde, aggiunge Stephen Innes, di SPI AM. Il Dipartimento di Giustizia americano sta infatti conducendo un'indagine sul presidente dell'istituzione monetaria, Jerome Powell, sulla base di audizioni relative ai lavori di ristrutturazione della sede della Fed, un "pretesto" secondo lui per allontanarlo. Infine, il mercato cerca anche di proteggersi dall'inflazione e dall'indebitamento generalizzato degli Stati.
Quotazioni attuali: oro e argento
L'oro viaggia in calo dello 0,15%, a 4.928,17 dollari l'oncia, dopo aver raggiunto un nuovo record a 4.967,34 dollari l'oncia. Sostenuto anche dalla domanda industriale, l'argento guadagna il 2,39%, attestandosi a 98,5432 dollari, un livello vicino al suo massimo di 99,3853 dollari l'oncia, raggiunto all'inizio della seduta.