Entro il 2027 arriveranno i robot umanoidi 'Optimus' di Musk

AGI - Tesla dovrebbe iniziare a commercializzare i suoi robot umanoidi Optimus entro la fine del 2027. Lo ha annunciato Elon Musk a Davos. È la prima volta che l'uomo più ricco del mondo partecipa al Forum che in passato aveva definito "noioso" e dove la sua apparizione, annunciata a sorpresa questa mattina, ha praticamente riempito l'auditorium.
Il miliardario ha tenuto a Davos un discorso sobrio, parlando di spazio, pannelli solari e intelligenza artificiale, ma non di politica. Riuscire a consegnare un milione di robot umanoidi Optimus è una delle condizioni che Elon Musk deve soddisfare se vuole beneficiare dell'enorme piano di remunerazione da 1.000 miliardi di dollari in dieci anni approvato a novembre dagli azionisti di Tesla.
Partono le linee di produzione per Optimus
La società ha già annunciato l'obiettivo di avviare quest'anno le linee di produzione in vista della commercializzazione di Optimus. Ma Musk ha avvertito ancora una volta all'inizio di questa settimana, in un messaggio sul suo social network X, che sia per Optimus sia per il suo robotaxi Cybercab, "quasi tutto è nuovo, quindi il ritmo di produzione sarà inizialmente estremamente lento". Elon Musk stesso ha ammesso in passato di avere la tendenza a non rispettare le scadenze che annuncia, confessando in particolare nell'ottobre 2024: "Tendo ad essere un po' ottimista per quanto riguarda le scadenze", un ottimismo rivendicato a Davos. "In generale, penso che per la qualità della vita sia meglio peccare di ottimismo e avere torto, piuttosto che di pessimismo e avere ragione", ha concluso il suo intervento.