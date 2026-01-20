Scontro ad alta quota tra Musk e Ryanair

AGI - Prosegue lo scontro tra Elon Musk e Ryanair. Il magnate nelle scorse ore ha lanciato un sondaggio su X chiedendo agli utenti se debba pensare ad acquistare la compagnia low cost. "Non sono sui social media", la risposta ironica del Ceo della compagnia Eddie Wilson, interpellato a riguardo nel corso di una conferenza stampa a Roma.
Il nodo della contesa nasce altrove, dalla scelta di Ryanair di non procedere al momento con l'installazione del wi-fi a bordo dei suoi velivoli, servizio che sta prendendo sempre più piede sui vettori tradizionali, che offrono sistemi di intrattenimento a bordo, soprattutto sulle tratte intercontinentali. In questi giorni Starlink di Musk ha annunciato accordi di fornitura del servizio con varie compagnie. Ryanair invece ha parlato di un modello di business per loro non ancora convincente in ragione dei costi ulteriori in termini di carburante.
"La connessione wi-fi sui voli è ovviamente una buona cosa ma al momento andrebbe ad incidere sui costi per il carburante, perché ne consumeremmo di più, mentre noi stiamo cercando di fare esattamente il contrario", spiega Wilson. Il manager sottolinea: "Riceviamo centinaia di proposte ogni giorno. Ovviamente abbiamo parlato anche con Starlink, Vodafone, Amazon, ma la realtà è che al momento i costi di connessione sarebbero scaricarti sui passeggeri, che non credo vogliano pagare di più per questo".
"È necessario installare l'antenna sulla fusoliera, il che comporta un aumento del consumo di carburante del 2% a causa del peso e della resistenza aerodinamica", ha invece argomentato O'Leary con Reuters nei giorni scorsi. Commento per il quale Musk ha definito l'ad di Ryanair Michael O'Leary un "idiota totale" per aver escluso la connessione wi-fi di Starlinik.
O'Leary, incalza Musk, dovrebbe essere "licenziato", a suo avviso "non è ben informato" sui costi di connessione a bordo. "Dovrei acquistare Ryanair e mettere a capo qualcuno della compagnia qualcuno il vero nome è Ryan?", ha ironizzato Musk. La replica di O'Leary, parlando con la radio irlandese Newstalk: Musk è "un idiota, molto ricco, ma pur sempre un idiota". Quindi ha etichettato la piattaforma social X come una "fogna".