I ricchi sempre più ricchi, una minaccia per la libertà politica

AGI - La ricchezza dei miliardari ha raggiunto un livello record nel 2025, "minando la libertà politica" e alimentando la disuguaglianza. Lo denuncia l'Ong Oxfam in vista dell'inizio del summit annuale di Davos che riunisce miliardari da tutto il mondo. I 12 miliardari più ricchi "posseggono più ricchezza della metà più povera dell'umanità", circa quattro miliardi di persone, afferma il rapporto sulla disuguaglianza della Ong, che rileva anno dopo anno la crescente ricchezza dei super-ricchi.
L'anno scorso, per la prima volta nel mondo si sono registrati più di 3 mila miliardari, con un patrimonio complessivo di 18.300 miliardi di dollari, ha calcolato l'Ong. Il valore della loro ricchezza è aumentato del 16,2%, tre volte più velocemente rispetto ai cinque anni precedenti, mentre la riduzione della povertà è rallentata dalla pandemia del 2020.
Le conseguenze
Questo accumulo di ricchezza consente agli ultra-ricchi di assicurarsi l'accesso alle istituzioni e di accaparrarsi i media, "minando la libertà politica ed erodendo i diritti della stragrande maggioranza", lamenta Oxfam. L'Ong stima che gli ultra-ricchi "abbiano oltre 4 mila volte più probabilità di ricoprire cariche politiche" rispetto ai cittadini comuni. Cita gli Stati Uniti, la principale potenza mondiale, dove l'amministrazione di Donald Trump include diversi miliardari, come esempio lampante.
Domenica a Davos, il presidente americano è apparso su numerosi cartelli durante una manifestazione organizzata dalla Gioventù socialista svizzera con lo slogan "No al Wef - Stop Trump", ma anche, ad esempio, su uno striscione appeso al balcone di una casa: "Trump Nazi. Fot...!". Alcuni dei 300 manifestanti indossavano maschere, tra cui quelle del miliardario Elon Musk, del cancelliere tedesco Friedrich Merz e del vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, e tenevano in mano banconote di grosso taglio ritagliate nel cartone.
Il Forum di Davos
"Il Wef è il luogo in cui le persone più potenti e ricche del mondo si incontrano per discutere del nostro futuro, per prendere decisioni al riguardo, ad esempio sull'economia o sul clima, che riguardano tutti, e lo fanno senza alcuna legittimità democratica", ha denunciato Nathalie Ruoss, vicepresidente della Gioventù socialista, presente alla manifestazione. "Le disuguaglianze economiche e politiche possono accelerare l'erosione dei diritti e della sicurezza delle persone a un ritmo spaventoso", afferma il direttore esecutivo di Oxfam, Amitabh Behar, nel rapporto, denunciando un circolo vizioso. Con l'avvicinarsi delle elezioni di medterm negli Stati Uniti a novembre, sono previsti ingenti tagli fiscali per imprese e famiglie, mentre le multinazionali americane hanno ottenuto l'esenzione dall'aliquota minima del 15% prevista da un accordo internazionale.
Davos, l'evento più importante dell'agenda economica, durerà fino al 23. Trump atteso leader di alcuni degli otto membri europei della NATO
"Le misure adottate sotto la presidenza Trump sono andate a beneficio delle persone più ricche del mondo", sottolinea Oxfam, chiedendo di limitare il potere degli ultra-ricchi tassandoli "veramente" e impedendo loro di finanziare campagne politiche.