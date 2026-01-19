Eletta la giunta della Camera di Commercio di Roma 

AGI - Il consiglio della Camera di Commercio di Roma si è riunito questo pomeriggio e ha eletto la giunta, organo esecutivo dell’istituzione, che resterà in carica per i prossimi cinque anni.
I componenti che affiancheranno il presidente, Lorenzo Tagliavanti, sono: Claudia Conversi (Servizi alle imprese), Valter Giammaria (Commercio), David Granieri (Agricoltura), Luciano Mocci (Industria), Roberto Orlandi (Artigianato), Sergio Paolantoni (Turismo) e Filippo Tortoriello (Industria).
Tagliavanti, "sosteniamo le 440mila imprese del territorio"
“Con l’elezione della Giunta, l’Istituzione camerale" spiega Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma "ha completato il rinnovo dei suoi organi. Sono figure di alta professionalità e profonda esperienza, espressione della rappresentanza associativa del territorio. Mi preme sottolineare, poi, che anche questa elezione si è svolta nel segno della coesione e della condivisione".
La mission della Camera di Commercio "non cambia: sostenere quotidianamente le 440mila imprese del territorio attraverso servizi, tutela della concorrenza e trasparenza, gestendo il Registro delle Imprese" e sottolinea ancora Tagliavanti "offrendo supporto per la crescita, lo sviluppo, l’internazionalizzazione e la doppia transizione digitale ed ecologica del tessuto produttivo locale”.