Botteghe storiche, Dascanio guiderà il rilancio di Gattullo

AGI - Dopo 65 anni di attività, la storica pasticceria Gattullo di Piazzale di Porta Lodovica passa al gruppo Vincenzo Dascanio, con un progetto che punta a preservare e valorizzare integralmente l'identità del locale, nel segno della tradizione e dell'eccellenza artigianale. L'acquisizione si perfezionerà entro gennaio 2027.
"Le botteghe storiche sono il cuore pulsante delle nostre città: raccontano identità, memoria e qualità del vivere quotidiano", dichiara Angelo Cardarelli, titolare dello Studio Cardarelli Law, che ha assistito Vincenzo Dascanio per la parte legale nell'acquisizione di Gattullo. "Salvare una bottega storica non significa solo preservare un marchio, ma dare un futuro alla sua comunità e al sapere artigiano che rappresenta".
Fondata nel 1961 da Domenico Gattullo, la pasticceria è da sempre un'istituzione per la città. Il suo banco ha visto passare artisti, giornalisti, attori e sportivi - da Enzo Jannacci a Gianni Rivera, da Beppe Viola a Cochi e Renato - diventando negli anni un punto d'incontro per intere generazioni di milanesi.
Rinnovamento nel segno della continuità
Con l'acquisizione da parte del gruppo Vincenzo Dascanio, che si perfezionerà entro gennaio 2027, Gattullo, si legge in una nota, si prepara a un percorso di rinnovamento nel segno della continuità: l'obiettivo è mantenere intatta l'atmosfera originaria, preservare la qualità artigianale e l'attenzione al servizio, introducendo al contempo elementi di innovazione coerenti con la visione estetica e valoriale del gruppo.
Un modello di transizione per le realtà storiche
"Abbiamo voluto costruire un'operazione rispettosa della storia e dell'anima di Gattullo", sottolinea Cardarelli. "È un modello di transizione che potrà essere d'ispirazione per altre realtà storiche italiane, dove la tradizione incontra una governance moderna e sostenibile". L'operazione, proposta dallo Studio Rocco Milano e coadiuvata da Salvatore Sivari, direttore finanziario del gruppo Vincenzo Dascanio, ha visto, per la parte fiscale e contabile, l'assistenza di Gianluca Palombo per Vincenzo Dascanio, mentre Gattullo è stata seguita dall'avvocato Giorgio Guaglianone e dal consulente fiscale Filippo Pepe.