OpenAI sfida Google e Deepl, arriva ChatGPT Translate. Le differenze

AGI - OpenAI ha lanciato ChatGPT Translate, uno strumento di traduzione web che supporta oltre 50 lingue e si propone come concorrente diretto di Google Translate o Deepl. Visivamente i servizi sono molto simili: entrambi presentano due riquadri di testo, uno per digitare o incollare il contenuto di partenza e un altro che mostra la traduzione, con menu a tendina per scegliere le lingue di origine e destinazione.
Ci sono però differenze rilevanti
Google Translate consente di caricare immagini, documenti e perfino siti web da tradurre, oltre al classico inserimento di testo. La homepage di ChatGPT Translate indica che il servizio può tradurre da testo, immagini e voce, ma al momento il supporto per le immagini non è ancora disponibile in nessuna versione.
Sul sito desktop si può tradurre solo da testo mentre sui browser mobili, invece, si può usare sia il testo sia il microfono del dispositivo. Il servizio di OpenAI include inoltre alcuni preset per orientare lo stile della traduzione, ad esempio "traduci e rendi il testo più formale in ambito business" o "traduci come se dovessi spiegarlo a un bambino" o ancora "rendilo formale e professionale".
Il chatbot di ChatGPT, in realtà, offre funzioni di traduzione da anni ma qui OpenAI ha deciso di proporre un servizio separato e dedicato. Per ora, scrivono i media americani, non c'è traccia di un'app ChatGPT Translate sugli store Apple o Google, a differenza di Google Translate, disponibile sia via web sia come app. OpenAI non ha annunciato ufficialmente il rilascio, non esiste ancora un post-blog, e non ha confermato quale modello di AI stia alimentando lo strumento.