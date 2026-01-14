Youtube, i genitori ora possono limitare o spegnere gli shorts

AGI - YouTube ha annunciato l'introduzione di nuovi strumenti di parental control, in particolare per gestire il tempo che bambini e adolescenti passano su YouTube Shorts. I genitori potranno impostare un timer che limita quanto tempo gli account collegati dei figli possono dedicare ai video brevi, in stile TikTok o Instagram Reels, con l'obiettivo di ridurre lo "scroll" infinito e poco consapevole.
Sarà anche possibile bloccare del tutto la visione degli Shorts, in modo permanente oppure temporaneo, per esempio quando un ragazzo dovrebbe usare YouTube per studiare e guardare contenuti educativi. La piattaforma di Google permetterà inoltre di impostare promemoria personalizzati di "Bedtime" (ora di andare a letto) e "Take a Break" (prenditi una pausa), che invitano a interrompere la visione. Funzioni simili sono disponibili anche per gli adulti, che possono decidere di applicarsi limiti e promemoria in autonomia.
Gestione e alternanza degli account
Il tutto potrebbe però risultare scomodo per chi usa sia un account da adulto sia uno per i figli e deve continuamente passare dall'uno all'altro. Nelle prossime settimane, YouTube aggiornerà la procedura di registrazione nell'app per rendere più semplice alternare gli account con pochi tocchi, a patto però di ricordarsi di effettuare lo switch.
Controlli preesistenti e contesto social
Le novità si aggiungono ai controlli già disponibili per gli adolescenti, tra cui la supervisione dell'attività del canale nel caso in cui il teenager pubblichi contenuti in autonomia. Strumenti simili, ormai comuni e diffusi tra i social, sono presenti anche su TikTok, Snapchat, Instagram e Facebook. Lo scorso anno, infine, YouTube ha presentato una tecnologia di stima dell'età pensata per prevedere se un account appartiene a un adolescente e offrire un'esperienza più adatta alla fascia d'età.