Cina: surplus record 2025 malgrado i dazi di Trump

AGI - Nel 2025 la Cina ha registrato un surplus commerciale record pari a 1.189 miliardi di dollari, con un aumento delle esportazioni del 5,5% e importazioni stabili. Di fronte ai dazi imposti dal presidente Usa Donald Trump, gli esportatori cinesi hanno spostato la produzione dal mercato statunitense verso destinazioni alternative, in particolare l'UE e il Sud-Est asiatico.
Nel solo mese di dicembre, il surplus ha raggiunto i 114,1 miliardi di dollari, segnando la settima volta in cui i surplus mensili hanno superato i 100 miliardi di dollari lo scorso anno. Le esportazioni sono cresciute del 6,6% su base annua, superando le aspettative di crescita e segnando il ritmo più veloce da settembre, trainate da un aumento delle esportazioni verso i mercati non statunitensi, poiché i governi hanno cercato di diversificare le destinazioni dell'export dopo la vittoria di Trump alle elezioni presidenziali del novembre 2024 e di approfondire i legami commerciali con l'ASEAN (l'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico) e l'UE.
Dati di dicembre e il calo del surplus con gli Stati Uniti
Allo stesso tempo, le importazioni sono aumentate del 5,7% su base annua, superando le aspettative dello 0,9% e segnando il ritmo più veloce degli ultimi sei mesi. Il surplus commerciale della Cina con gli Stati Uniti è sceso a 23,25 miliardi di dollari a dicembre, in calo rispetto ai 23,74 miliardi di dollari di novembre.
L'accusa di "saccheggio economico" a danno di Taiwan
Intanto la Cina ha accusato gli Stati Uniti di aver perpetrato un "saccheggio economico" ai danni di Taiwan attraverso pressioni tariffarie e richieste di maggiori investimenti da parte della società tecnologica TSMC negli Stati Uniti, e ha criticato le autorità taiwanesi per aver accettato quella che considera una rinuncia ai propri vantaggi industriali strategici. Zhu Fenglian, portavoce dell'Ufficio per gli Affari di Taiwan del Consiglio di Stato (Esecutivo) cinese, ha dichiarato oggi in una conferenza stampa che il potenziale accordo commerciale tra Washington e Taipei costituisce "un atto di saccheggio economico" che utilizza i dazi come leva per "prosciugare la base industriale dell'isola".
La strategia industriale statunitense e la critica al DPP
Secondo Zhu, gli Stati Uniti stanno cercando di rendere Taiwan "un tassello" della loro strategia industriale, mentre le autorità del Partito Democratico Progressista (DPP) "non solo non riescono a resistere, ma addirittura cedono" a questa pressione, alludendo alla possibilità che TSMC, il più grande produttore mondiale di chip avanzati, aumenti sostanzialmente i suoi investimenti in fabbriche di semiconduttori sul suolo statunitense. Il portavoce ha criticato il fatto che, in cambio di una potenziale riduzione dei dazi, venga facilitato il trasferimento di competenze chiave nel settore, il che comprometterebbe le prospettive di sviluppo a lungo termine dell'economia taiwanese e danneggerebbe gli interessi del suo popolo.