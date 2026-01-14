Audiolibri e podcast sempre più popolari, li ascolta il 73% degli italiani

AGI - L’audio entertainment consolida la sua crescita in Europa e diventa un’abitudine sempre più diffusa tra audiolibri, podcast e serie audio. È quanto emerge da Audible Compass 2025, ricerca realizzata da Verian per Audible, secondo cui il 73% degli intervistati in Italia, Francia, Germania e Spagna ascolta contenuti audio e quasi 6 persone su 10 dichiarano di avere aumentato la frequenza d’ascolto rispetto al 2024.
Nel 2025, nei quattro Paesi analizzati si sono ascoltati in media circa 4 audiolibri al mese: 3,2 in Italia e Spagna e 3,8 in Francia e Germania.
Thriller in testa, ma l’Italia “premia” anche la narrativa
Il genere resta la bussola principale nella scelta di cosa ascoltare: mistero e thriller guidano la classifica con il 44%, seguiti da fantascienza e fantasy (40%), crime e romance (entrambi al 37%) e commedia (36%). In Italia, però, si registra una particolarità: la narrativa letteraria è amata quanto il thriller, entrambe al 46%, unico caso tra i Paesi considerati.
L’ascolto avviene soprattutto in casa (72%), anche se cambiano motivazioni e momenti: in Germania e Spagna gli audiolibri vengono spesso scelti per addormentarsi, in Francia come intrattenimento “lontano dagli schermi”, mentre per gli italiani le storie in cuffia diventano un compagno ricorrente della giornata. Nella scelta pesano genere (86%), argomento (83%) e voce narrante (82%).
Ascolto e lettura, un binomio che si rafforza
La ricerca evidenzia una relazione “sinergica” tra audiolibri e libri: in Italia chi ha ascoltato un audiolibro negli ultimi 12 mesi ha letto anche almeno un libro nell’86% dei casi. Inoltre, 7 intervistati su 10 dichiarano che gli audiolibri hanno incrementato la lettura anche su carta e digitale e il 66% dice di andare in libreria ad acquistare la copia cartacea dopo aver concluso l’ascolto.
Benessere e salute mentale
L’audiolibro viene percepito anche come alleato del relax: ascoltare rilassa (70%) e aiuta a “disconnettersi” dalle preoccupazioni (68%). Per il 60% degli ascoltatori contribuisce alla salute mentale, con Italia e Spagna tra i Paesi più convinti. Tra i genitori italiani con figli under 18, l’ascolto è visto come supporto per intrattenimento, educazione e tempo lontano dallo schermo.
La Top 10 su Audible.it
Tra i titoli più ascoltati nel 2025 su Audible.it figurano, tra gli altri, L’anniversario di Andrea Bajani letto da Luigi Lo Cascio, Come l’arancio amaro di Milena Palminteri letto da Aurora Peres e La catastrofica visita allo zoo di Joël Dicker letto da Aurora Peres.