L'IA Gemini di Google si trasforma in personal shopper

AGI - Google ha annunciato domenica l'espansione delle funzioni shopping del suo chatbot di intelligenza artificiale, stringendo accordi con Walmart, Shopify, Wayfair e altri grandi retailer per trasformare l'app Gemini in una sorta di "commerciante virtuale", oltre che in un assistente quotidiano per gli utenti. Secondo Walmart e Google, una funzione di checkout immediato consentirà ai clienti di completare acquisti da alcune aziende e tramite diversi provider di pagamento senza uscire dalla chat di Gemini utilizzata per cercare i prodotti. L'annuncio è arrivato nel primo giorno della convention annuale della National Retail Federation a New York, attesa questa settimana a circa 40.000 partecipanti tra aziende retail e tecnologiche, con l'intelligenza artificiale nell'e-commerce al centro del dibattito.
"Il passaggio dalla ricerca tradizionale su web o app al commercio guidato da agenti rappresenta la prossima grande evoluzione del retail", ha dichiarato John Furner, presidente e CEO incoming di Walmart, in una nota congiunta con Google e il CEO di Alphabet, Sundar Pichai. Come funziona: se un utente chiede, per esempio, quale attrezzatura acquistare per una settimana bianca, Gemini restituisce una selezione di articoli presenti negli inventari dei rivenditori aderenti. Nel caso di Walmart, chi collega i propri account Walmart e Google riceverà suggerimenti anche in base agli acquisti passati. I prodotti scelti via chatbot potranno inoltre essere aggiunti e combinati con il carrello online già attivo su Walmart o Sam's Club, secondo quanto si legge nella nota.
La corsa all'AI shopping e la disponibilità
Google si inserisce così nella corsa all'"AI shopping" che vede impegnate anche OpenAI e Amazon, con l'obiettivo di portare l'utente dal browsing all'acquisto nello stesso ambiente, senza passare dal sito del retailer. OpenAI e Walmart avevano annunciato un'intesa simile in ottobre, indicando che la partnership avrebbe permesso agli abbonati di ChatGPT di usare un checkout immediato per acquistare quasi tutto il catalogo Walmart online, esclusi i prodotti freschi. Google ha precisato che le funzioni di shopping assistito in Gemini saranno inizialmente disponibili solo negli Stati Uniti, con estensione internazionale prevista nei prossimi mesi. Nella fase iniziale i pagamenti saranno possibili tramite le carte collegate all'account Google; in seguito sarà abilitato anche PayPal.