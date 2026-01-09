X blocca le immagini sessualizzate da Grok dopo le polemiche

AGI - Grok, lo strumento di intelligenza artificiale di X, ha disattivato la funzione di creazione di immagini per la stragrande maggioranza degli utenti a seguito delle ampie proteste per il suo utilizzo nella creazione di contenuti sessualmente espliciti e violenti.
La mossa, scrive il Guardian, arriva dopo che la piattaforma di Elon Musk è stata minacciata di sanzioni, azioni normative e segnalazioni per un possibile 'ban' nel Regno Unito. Lo strumento era stato utilizzato per manipolare immagini di donne, rimuovendo i loro vestiti e ponendole in posizioni sessualizzate. La funzione per farlo è stata disattivata, tranne che per gli abbonati a pagamento.
La limitazione della generazione di immagini
Postando su X, il social network di Musk, Grok ha specificato: "La generazione e la modifica delle immagini sono attualmente limitate agli abbonati a pagamento". Ciò significa che la stragrande maggioranza degli utenti della piattaforma non può creare immagini utilizzando lo strumento IA.
La reazione del primo ministro britannico
Keir Starmer, il Primo Ministro britannico, ha minacciato di intraprendere azioni decise contro la società e ha preteso che X agisca contro contenuti definiti come "vergognosi" e "disgustosi". Starmer ha dichiarato che l'autorità di regolamentazione delle comunicazioni, Ofcom, "ha il nostro pieno sostegno per intraprendere azioni al riguardo". Ha aggiunto: "È illegale. Non lo tollereremo. Ho chiesto che tutte le opzioni siano sul tavolo. È disgustante. X deve rimettersi in riga e rimuovere questo materiale. Interverremo perché è semplicemente intollerabile."