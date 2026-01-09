Al Salone di Bruxelles Stellantis presenta Fiat Tris

AGI - Fino al 18 gennaio, al Padiglione 5 del Salone dell'Automobile di Bruxelles, Stellantis Pro One, la business unit di Stellantis dedicata ai veicoli commerciali, presenta la sua famiglia completa di veicoli professionali che unisce quattro marchi: Citroen, Fiat Professional, Opel e Peugeot.
Nello stand sono esposti sette modelli che spaziano dalla micromobilità al Large Van: Peugeot Partner Long e la serie Citroen Berlingo XTR in rappresentanza dell'offerta di furgoni compatti; la serie speciale Opel Vivaro Sportive a rappresentare la gamma di furgoni di medie dimensioni; Fiat Ducato furgone lastrato e Citroen Jumper con sponda caricatrice e cabina doppia come esponenti dei furgoni di grandi dimensioni; e infine, Citroen Ami Cargo e FIAT Professional TRIS come modelli per la micromobilità.
Il nuovo pick-up elettrico Fiat Professional Tris
A tutto questo si aggiunge Fiat Professional Tris, il nuovo pick-up a tre ruote 100% elettrico sviluppato dal Centro Design di Stellantis in Italia, presentato in Marocco pochi mesi fa. Tris verrà lanciato nel corso del 2026 nei mercati europei di riferimento a partire dall'Italia. Restando sul tema della micromobilità, allo stand saranno esposti anche due modelli Citroen Ami Cargo.
La visione di Stellantis Pro One per la micromobilità urbana
"Sono davvero orgoglioso di presentare una gamma così ampia e flessibile, costantemente aggiornata per soddisfare le esigenze dei nostri clienti" ha spiegato Eric Laforge, responsabile globale della business unit Stellantis Pro One. "Oltre ai prodotti CustomFit, che dimostrano le personalizzazioni e le trasformazioni in-factory possibili grazie ai nostri partner certificati, si aggiunge la novità di Fiat Professional TRIS, un veicolo insolito e sorprendente per caratteristiche e prestazioni, progettato per conquistare un segmento di mercato in rapida crescita: la micromobilità urbana e le consegne dell'ultimo miglio. Tutto questo si basa sull'enorme esperienza e tradizione che tutti i marchi della business unit Stellantis Pro One hanno accumulato in molti anni nel settore degli LCV, sempre rimanendo vicini ai clienti, dalle piccole imprese alle grandi aziende".