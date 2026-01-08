Quanto la Groenlandia costerebbe a Trump se fosse in vendita

AGI - Una valutazione ufficiale del costo della Groenlandia non esiste: non solo perché l'isola, territorio autonomo del Regno di Danimarca, non è in vendita, ma anche perché qualsiasi cifra dipende dal criterio usato (superficie, PIL, risorse, valore strategico, infrastrutture, difesa). Un punto ribadito più volte sia da Copenaghen sia da Nuuk, mentre a Bruxelles l'Ue è tornata a sottolineare in queste ore che "la Groenlandia appartiene al suo popolo".
Eppure, nel dibattito pubblico, riacceso ciclicamente dall'interesse americano, stime e confronti circolano da anni, con risultati che vanno da decine di miliardi a migliaia di miliardi di dollari. L'unico tentativo formalizzato come vera proposta economica risale al dopoguerra. Nel 1946 gli Stati Uniti offrirono alla Danimarca 100 milioni di dollari in oro per acquistare la Groenlandia, come ricostruito da documenti del Dipartimento di Stato statunitense.
Rivalutare oggi quel numero è complicato (cambia se si usa l'inflazione, il prezzo dell'oro o altri parametri). Limitandosi alla conversione per inflazione, 100 milioni del 1946 corrisponderebbero a circa 1,66 miliardi di dollari nel 2026. Quando nel 2019 l'ipotesi di un acquisto tornò a far discutere, il Washington Post provò a fare un conto "puramente ipotetico", arrivando a una forchetta da 200 milioni a 1,7 trilioni di dollari, con una stima intermedia di 42,6 miliardi.
Nel 2025 l'American Action Forum ha pubblicato un'analisi che tenta di dare un prezzo tangibile al territorio usando un criterio immobiliare comparativo: quanto costerebbe acquistare tutto il real estate di un Paese come l'Islanda e poi estrapolare a parità di superficie. Applicando quel rapporto, la Groenlandia arriverebbe a circa 2,76 trilioni di dollari.
La stessa idea di "prezzo" cambia radicalmente se si prova a monetizzare risorse e potenziale minerario (e quindi scommesse su progetti futuri), posizione strategica nell'Artico e ruolo nelle rotte e nella difesa, costi pubblici (infrastrutture, servizi, sussidi, sicurezza) che un eventuale acquirente dovrebbe sostenere nel tempo.