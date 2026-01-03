Tesla, vendite in calo anche in 2025. E Byd accelera e sorpassa

AGI - Tesla, un tempo azienda leader mondiale dell'elettrico, ha perso il primato a favore della cinese BYD dopo aver chiuso il 2025 con un calo delle consegne annuali per il secondo anno consecutivo. Nel complesso, le vendite di Tesla nel 2025 sono diminuite del 9% e nel quarto trimestre il calo è stato del 16% rispetto all'anno prima.
La società di Elon Musk, sottolinea il Wall Street Journal, sta affrontando un mercato in trasformazione dopo la fine degli incentivi federali per l'acquisto di veicoli elettrici: nel terzo trimestre aveva registrato una spinta inattesa grazie alla corsa degli acquirenti statunitensi a sfruttare prima della scadenza il credito d'imposta da 7.500 dollari, mentre nel quarto trimestre non c'è stato alcun effetto analogo.
Quante auto ha venduto Tesla
BYD, che non vende auto negli Stati Uniti, ha comunicato di aver consegnato 2,26 milioni di veicoli elettrici a batteria nel 2025, in crescita del 28% rispetto agli 1,76 milioni dell'anno precedente. Tesla ha dichiarato di aver venduto 1,64 milioni di veicoli nel 2025, contro 1,79 milioni nel 2024. Nel quarto trimestre le consegne si sono attestate a 418.227 unità, sotto le attese: la società ha mancato la stima media degli analisti.
Accanto al rallentamento dell'auto, Tesla ha segnalato una crescita del 49% del business legato all'energia. Ma il cuore dei ricavi resta l'automotive, che rappresenta circa tre quarti del fatturato, proprio mentre l'azienda prova a spostare il baricentro verso i settori della robotica e della guida autonoma, con il robot umanoide Optimus e il progetto Cybercab (senza conducente). Entrambi, però, sono ancora in fase di sviluppo e bisognerà attendere ancora diverso tempo prima che diventino asset dall'impatto reale.
Strategie di vendita e sfide
Per sostenere la domanda, in ottobre Tesla ha lanciato versioni più economiche e "alleggerite" di Model 3 e Model Y, ma i dati di settore indicano che le vendite negli Stati Uniti sono scese nei primi due mesi del trimestre.
Il pacchetto retributivo di Elon Musk
Sul fronte societario, in novembre gli azionisti hanno approvato un nuovo pacchetto retributivo per Elon Musk, legato a una serie di obiettivi finanziari e operativi, tra cui crescita della capitalizzazione, aumento delle vendite e avvio del business della robotica. La presidente del board, Robyn Denholm, ha difeso l'accordo sostenendo che sia necessario per mantenere Musk concentrato sulla prossima fase di crescita.
Sviluppi nella guida autonoma
Sul fronte della guida autonoma, a dicembre Tesla ha iniziato test di robotaxi completamente autonomi ad Austin (Texas), dopo un programma pilota avviato a giugno con la presenza di driver di sicurezza. Musk ha detto di aspettarsi entro fine anno "centinaia di migliaia" di Tesla in guida completamente autonoma sulle strade statunitensi, molte di proprietà dei clienti, mentre la produzione del veicolo dedicato Cybercab dovrebbe partire nel corso dell'anno.
Le difficoltà di Tesla in Europa
Nel 2025, ricorda il WSJ, Tesla ha faticato anche in Europa: in Francia ha registrato una vendita pari a 25.477 auto, in calo del 37% su base annua, secondo l'associazione nazionale del settore. In generale, le immatricolazioni in Europa sono scese del 39% nei primi 11 mesi del 2025, secondo i dati dell'associazione dei costruttori europei.
Prossimi risultati finanziari
Tesla pubblicherà i risultati completi del quarto trimestre il prossimo 28 gennaio.