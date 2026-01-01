Borsa italiana ha chiuso un anno da record

AGI - Nel 2025 il MOT, il Mercato Telematico delle Obbligazioni di Borsa Italiana, conferma la propria leadership europea per numero di contratti scambiati. In base ai dati aggiornati al 29 dicembre, sono quotati 1.727 strumenti, di cui 214 Titoli di Stato, 50 obbligazioni e 1.463 Eurobond e ABS. L'attività di negoziazione registra oltre 27.000 contratti medi giornalieri e un controvalore medio giornaliero di 1,2 milioni di euro. Nel corso dell'anno sono state inoltre distribuite sul MOT obbligazioni corporate e istituzionali per un controvalore complessivo di 1,7 miliardi di euro.
Quasi 40 miliardi da BTP Più, Valore e Italia in 2025
Nel 2025 il Tesoro ha collocato tre emissioni retail negoziate sul MOT di Borsa Italiana: la prima emissione del BTP Più (appartenente alla famiglia del BTP Valore), la ventesima emissione del BTP Italia e la sesta emissione del BTP Valore. Le tre operazioni hanno generato una raccolta complessiva di quasi 40 miliardi di euro, con oltre 1 milione di contratti eseguiti nelle fasi di distribuzione. Lo riporta la sintesi annuale di Borsa italiana. I collocamenti confermano il forte interesse degli investitori individuali per i titoli di Stato dedicati al pubblico retail.