Byd incalza Testa per la vendita di auto elettriche nel 2025

AGI - La rapida espansione globale di Byd, insieme al difficile contesto normativo e politico per Tesla negli Stati Uniti, consentirà alla casa automobilistica cinese di conquistare per la prima volta il primo posto nelle vendite di veicoli completamente elettrici nel 2025. Entrambi gruppi dovrebbero pubblicare a breve i dati di vendita annuali, ma in base agli ultimi report, Byd ha preso un vantaggio tale che sembra impossibile per Tesla aver colmato il divario. A fine novembre l'azienda con sede a Shenzhen, che produce anche veicoli ibridi, aveva venduto 2.066.002 auto completamente elettriche diventando la prima a superare questa soglia. Tesla, da parte sua, aveva venduto 1.217.902 veicoli entro la fine di settembre.
Il gruppo americano ha beneficiato nel terzo trimestre di una spinta legata alla fine di un credito d'imposta negli Stati Uniti, spingendo molti acquirenti ad anticipare i propri acquisti. Le consegne globali sono aumentate del 7% su base annua (497.099 veicoli). Ma gli esperti hanno previsto una contrazione nel trimestre successivo. Il consenso tra gli analisti di FactSet è di 449.000 unita' per il quarto trimestre (-9,48% su base annua) e di 1,65 milioni per il 2025 (-7,66%). Questa previsione annuale è ben al di sotto dei dati effettivi di Byd al 30 novembre.
Il divario potrebbe essere ancora piu' ampio, poiche' gli analisti di Deutsche Bank si aspettano 405.000 veicoli Tesla consegnati nel quarto trimestre, mentre gli analisti di Ubs ne stimano 415.000. Queste previsioni sono state recentemente riviste al ribasso.
Deutsche Bank ha evidenziato vendite inferiori alle aspettative in Nord America (-33%), Europa (-34%) e Cina (-10%). TD Cowen è più ottimista (429.000 veicoli), ma il trimestre è stato "un po' complicato", con la scadenza del credito d'imposta, che complica la modellazione, ha dichiarato all'AFP l'analista Itay Michaeli. "Le consegne di Tesla mostreranno segni di debolezza nel quarto trimestre", ha dichiarato all'AFP Dan Ives, direttore di Wedbush Securities. "Un totale di 420.000 veicoli dovrebbe essere sufficiente a dimostrare una domanda stabile - ha osservato - mentre i mercati sono concentrati sul lancio di veicoli autonomi nel 2026".
Clicca qui e iscriviti al nostro canale Whatsapp! Le notizie, in tempo reale, dell'Agenzia Italia ora anche sul tuo smartphone