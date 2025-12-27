La Fiamma Olimpica arriva all'Alfa Romeo di Pomigliano

AGI - La Fiamma Olimpica ha fatto tappa nello stabilimento di Pomigliano d'Arco, simbolo dell'eccellenza manifatturiera e sede produttiva del C-SUV Alfa Romeo Tonale. Alfa Romeo è infatti Official Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica e ne condivide i valori essenziali di passione, sportività e tecnologia che ha voluto celebrare con un'edizione di Junior e Tonale dedicata alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano Cortina 2026 con equipaggiamenti esclusivi, look esterno e interno specifici ai vertici della gamma con interventi mirati per accrescerne ulteriormente il carattere sportivo e il fascino di un design riconoscibilmente Alfa Romeo.
Il passaggio della Fiamma ha rappresentato per Alfa Romeo un'occasione per coinvolgere i dipendenti e le loro famiglie. Una selezione di dipendenti dello stabilimento ha corso e trasportato la Fiamma attraverso la sede produttiva tra momenti di animazione dedicati ai presenti.
Stefania Belmondo, tedofora d'eccezione
A fare gli onori di casa una Tedofora d'eccezione, Stefania Belmondo, ex fondista italiana e una delle atlete più titolate della storia della disciplina, con dieci medaglie Olimpiche e tredici iridate. Stefania Belmondo ha totalizzato 24 vittorie in gare di Coppa del Mondo che la rendono l'italiana più vincente di sempre nel circuito mondiale. Le 10 medaglie Olimpiche conquistate in carriera ne fanno la seconda atleta donna italiana più medagliata nella storia Olimpica. L'ex atleta ha inaugurato e concluso l'evento portando la sua testimonianza personale e condividendo con i dipendenti dello stabilimento l'emozione di rappresentare lo spirito Olimpico.
Stellantis e la partnership con Milano Cortina 2026
In qualità di Automotive Premium Partner di Milano Cortina 2026, i brand italiani di Stellantis (Alfa Romeo, FIAT, Lancia e Maserati) metteranno a disposizione di Milano Cortina 2026 circa 3.000 veicoli – oltre la metà elettrificati – a supporto di atleti, volontari, staff e federazioni.