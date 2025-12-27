Stop di Amazon alle consegne con droni in Italia

AGI - "A seguito di una revisione strategica, Amazon ha deciso di interrompere i suoi piani di consegna commerciale con droni in Italia. Nonostante il coinvolgimento positivo e i progressi compiuti con le autorità aerospaziali italiane, il più ampio contesto operativo in Italia non offre, al momento, le condizioni necessarie per gli obiettivi di lungo periodo di questo servizio". Lo afferma Amazon in una nota, dopo la decisione di sospendere il progetto di consegne con droni in Italia, Amazon Prime Air 'Drone Delivery', avviato a San Salvo, in Abruzzo.
Amazon ha poi specificato che "i progetti di consegna con droni negli Stati Uniti e nel Regno Unito proseguono positivamente, con voli di test e consegne commerciali che si sono dimostrati efficaci e ben accolti dai clienti".
Impegno di Amazon in Italia: investimenti e occupazione
Amazon ha voluto ribadire il suo forte impegno in Italia. L'azienda ha investito oltre 25 miliardi di euro nel Paese negli ultimi 15 anni e attualmente impiega oltre 19.000 dipendenti diretti in più di 60 siti distribuiti su tutto il territorio nazionale, "continuando a servire i clienti italiani e offrendo loro un'esperienza di acquisto eccellente".