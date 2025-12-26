Manovra, l'ultimo miglio alla Camera

AGI - Fine settimana di lavoro per il Parlamento. Deputati e senatori saranno impegnati con la legge di Bilancio, i primi, e per la seconda lettura della riforma della Corte dei conti, i secondi.
Il testo blindato alla Camera
La commissione Bilancio di Montecitorio si riunirà domani alle 10,30 per l’esame del testo approvato dal Senato alla Vigilia di Natale. Non sono previste votazioni e i deputati potranno partecipare alla seduta in videoconferenza.
Il testo 'blindato' arriverà in Aula domenica 28 alle ore 16 per la discussione generale, al termine della quale (attorno alle ore 19) il governo porrà la questione di fiducia, come già avvenuto due giorni fa a Palazzo Madama.
Lunedì a Montecitorio il voto sulla fiducia
Le dichiarazioni di voto sulla fiducia, ha stabilito la Conferenza dei capigruppo, si terranno lunedì dalle ore 17,20. Seguirà alle 19 circa la votazione per appello nominale. Martedì 30 è in programma l’ultimo atto sulla manovra: alle 11 (in diretta televisiva) si svolgeranno le dichiarazioni di voto finale, con votazioni entro le ore 13.
Riforma della corte dei conti a Palazzo Madama
L’Assemblea di Palazzo Madama è invece convocata per domani alle ore 11. All’ordine del giorno, come detto, c’è il ddl, approvato dalla Camera il 9 aprile scorso, che interviene sulla giurisdizione e sul controllo della Corte dei conti e introduce una delega al governo per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte. Il testo dovrebbe essere trasformato definitivamente in legge entro la giornata.
I lavori del Parlamento nel 2026
Camera e Senato torneranno a riunirsi nel 2026. Tre i provvedimenti attesi nell’Aula di Palazzo Madama dal 7 gennaio: il decreto con le misure in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili (da convertire in legge entro il 20 gennaio), quello sulla continuità operativa degli stabilimenti dell’ex Ilva (che scade il 30) e il ddl sulla regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno nel territorio dello Stato degli stranieri per motivi di lavoro.
Il calendario dei lavori dell’Aula della Camera sarà invece stabilito dalla Conferenza dei capigruppo che si terrà lunedì prossimo alle 18.